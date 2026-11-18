Po latach dominacji Benjamina Netanjahu jego przeciwnicy przejmują kontrolę nad izraelskim parlamentem. Nowy przewodniczący Knesetu, Matan Kahana, ma pomóc w przeprowadzeniu zmian, które mogą odwrócić najważniejsze decyzje poprzedniej ekipy. W grze jest także rozliczenie ataku Hamasu z 7 października 2023 roku.
Wybrany we wtorek nowy przewodniczący Knesetu Matan Kahana to sojusznik Gadiego Eisenkota realizującego misję tworzenia po wyborach nowego rządu. Powstająca koalicja rządowa już zapowiedziała uchylenie najbardziej kontrowersyjnych decyzji podjętych za rządów Benjamina Netanjahu.
Głosowanie odbyło się kilka tygodni po wyborach parlamentarnych z 27 października, w których Benjamin Netanjahu i jego sojusznicy utracili większość w parlamencie. W rezultacie prezydent Izraela Jicchak Herzog powierzył Gadiemu Eisenkotowi misję sformowania nowego rządu koalicyjnego.
Na Kahanę oddało głosy 66 członków 120-osobowego parlamentu wspierających starania Eisenkota, w tym z partii arabskich. Kandydat popierany przez obóz Netanjahu, Ofir Katz, uzyskał 52 głosy. Wyborowi towarzyszyła burzliwa debata, która trwała około siedmiu godzin.
Według Assafa Shapiry z Israel Democracy Institute – jerozolimskiego ośrodka analitycznego – objęcie funkcji przewodniczącego parlamentu przez Kahanę daje blokowi Eisenkota znaczącą przewagę legislacyjną.
„To istotne, ponieważ czasu jest niewiele, a przewodniczący Knesetu może znacząco przyspieszyć lub spowolnić proces legislacyjny” – wyjaśnia Shapira.
Eisenkot ma jeszcze maksymalnie pięć tygodni na zawarcie sojuszy niezbędnych do utworzenia koalicji. Podczas gdy w kuluarach trwają negocjacje, jego blok – wraz z partiami arabskimi – może wykorzystać swoją większość w nowo zaprzysiężonym Knesecie, aby forsować własny program legislacyjny.
W zeszłym tygodniu złożono już kilka projektów ustaw, m.in. dotyczących wprowadzenia limitu kadencji dla premiera, powołania rządowej komisji śledczej w sprawie ataków Hamasu z 7 października 2023 roku oraz uchylenia przepisów ograniczających uprawnienia władzy sądowniczej.
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