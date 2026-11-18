Zachód chciał osłabić Rosję, a zaszkodził sam sobie – przekonywał Władimir Putin podczas szczytu APEC w Chinach. Rosyjski przywódca chwalił się wzrostem gospodarczym i rekordowo niskim bezrobociem, a jednocześnie przekonywał, że Europa traci przemysłową potęgę i przegrywa globalną rywalizację. Jego wystąpienie poprzedziło zapowiadane spotkanie z Donaldem Trumpem i Xi Jinpingiem.
Rosyjski przywódca Władimir Putin ocenił w środę w Shenzhen, że kraje zachodnie, nakładając sankcje gospodarcze, zaszkodziły własnym interesom. Przemawiając na szczycie APEC, przywódca zachwalał odporność gospodarki swojego kraju w obliczu zewnętrznej presji.
– Wszelkie sztuczne bariery w jakimkolwiek ogniwie łańcucha dostaw powodują szkody dla wszystkich uczestników – powiedział Putin podczas przemówienia pierwszego dnia szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).
Odnosząc się do polityki finansowej, podał, że udział dolara i euro w rosyjskim eksporcie spadł z 85 procent w 2021 roku do 9 procent obecnie. Zaznaczył, że Rosja nie odrzuciła tych walut, lecz to „posiadacze tych walut odmówili nam prawa do ich używania”, przez co – w jego ocenie – „sami siebie ukarali”.
Putin odniósł się tymi słowami do szeregu pakietów restrykcji nakładanych przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone oraz inne państwa w odpowiedzi na inwazję wojskową Rosji na pełną skalę na Ukrainę w 2022 r.
W swoim przemówieniu rosyjski przywódca przekonywał, że Unia Europejska traci swój potencjał przemysłowy i przegrywa globalną konkurencję, a narzędzia dominacji odeszły w przeszłość. Choć przyznał, że zachodnie restrykcje i limity eksportowe mogą hamować rozwój, to w jego opinii nie są w stanie w pełni zatrzymać wzrostu ani zniszczyć gospodarek państw wschodzących. Według jego słów PKB Rosji wzrosło w ciągu ostatnich trzech lat o ponad 10 proc., a bezrobocie wynosi 2,3 proc.
Rosyjski przywódca chwalił się również osiągnięciami w dziedzinie technologii, twierdząc, że dwa flagowe rosyjskie modele językowe (LLM) należą do „najlepszych na świecie” – choć twierdzenie to nie znajduje potwierdzenia w niezależnych międzynarodowych rankingach porównawczych. Zadeklarował gotowość do eksportu rosyjskich platform cyfrowych i usług AI.
Putin wyraził zarazem oczekiwanie, że zaplanowane na czwartek bezprecedensowe trójstronne spotkanie z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem oraz prezydentem USA Donaldem Trumpem na marginesie szczytu APEC „przyniesie znaczące korzyści”, nie precyzując, jakie i komu.
Rozpoczęte w środę dwudniowe spotkanie przywódców państw APEC w Shenzhen zamyka całoroczne przewodnictwo Chin w tej organizacji i odbywa się pod hasłem budowania wspólnoty Azji i Pacyfiku.
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To było jedno z najbardziej oczekiwanych spotkań podczas trwającego w Shenzen szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku.
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