Rosyjskie ataki pozbawiają Ukraińców prądu, ogrzewania i wody. W obliczu nadchodzącej zimy nawet zwykłe codzienne czynności stają się dramatycznym wyzwaniem. Polacy nie pozostają obojętni – ponad 7 tysięcy darczyńców przekazało już 1,7 mln zł na zakup generatorów prądotwórczych. Cel akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa” to 10 mln zł.

Tegoroczna, druga edycja akcji „Ciepło z Polski dla Kijowa” rozpoczęła się pod koniec października. Jej celem jest zebranie pieniędzy na zakup generatorów prądotwórczych dla Ukrainy.

– Stan ukraińskiej infrastruktury energetycznej jest coraz bardziej krytyczny w związku z rosyjskimi atakami i pogorszeniem skuteczności obrony przeciwlotniczej – powiedział PAP współorganizator akcji Bartosz Kramek z Fundacji Otwarty Dialog.

Przekazał, że w ostatnich dniach zbiórka przyspieszyła w związku z zaangażowaniem środowiska polskich przedsiębiorców. Do grona partnerów zbiórki dołączyli Pracodawcy RP, Polska Rada Biznesu i Corporate Connections. Kampanię wspierają także Polski Czerwony Krzyż i białoruska opozycja demokratyczna, w tym jej liderka Swiatłana Cichanouska.

Równolegle ze zbiórką organizatorzy akcji przekazują Ukrainie kupione ze środków zebranych w ub. roku generatory i mobilne stacje transformatorowe, które zostały wyprodukowane na potrzeby ukraińskich regionów we wschodniej Polsce.

– Nadchodząca zima może przynieść poważny kryzys humanitarny i cierpienie ludności cywilnej. Rosjanie przeprowadzają masowe, terrorystyczne ataki na obiekty infrastruktury krytycznej w Ukrainie. Szczególnie atakowane są elektrownie, stacje transformatorowe i linie przesyłowe. Brak prądu w miastach oznacza niedziałające windy, brak ogrzewania i wody. Blackouty w Kijowie są na porządku dziennym, a ze szczególnie trudną sytuacją mierzą się mieszkańcy często ponad dwudziestopiętrowych bloków, w tym ludzie starsi, niepełnosprawni i matki z małymi dziećmi – powiedział Kramek.

Celem zbiórki „Ciepło z Polski” jest pozyskanie 10 milionów złotych. W pierwszej edycji akcji poprzedniej zimy zebrano ponad 12 milionów złotych, dzięki czemu dostarczono ponad tysiąc sztuk generatorów i stacji zasilania. Akcję wspierało ponad 80 tysięcy darczyńców. Zainspirowała ona do działania polski rząd, samorządy, struktury kościelne i inne kraje, które również uruchomiły swoje zbiórki na zimową pomoc Ukrainie.

„Ciepło z Polski” organizują Fundacja Stand with Ukraine, Fundacja Otwarty Dialog, Sestry.eu i The Diplomatic Platform.