Wojna nie oszczędza tych, którzy nie trzymają broni. Tylko w październiku na Ukrainie zginęło 372 cywilów, a niemal 2 tysiące zostało rannych. Według ONZ rok 2026 jest najtragiczniejszy dla ludności cywilnej od początku rosyjskiej inwazji. Rakiety, drony i bomby coraz częściej dosięgają ludzi w ich domach, szkołach i podczas prób ucieczki przed wojną.
W 2026 roku odnotowano na Ukrainie znacznie więcej ofiar cywilnych niż w analogicznych okresach poprzednich lat od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji w lutym 2022 r. Poinformowała o tym we wtorek Misja Obserwacyjna ONZ ds. Praw Człowieka na Ukrainie (HRMMU).
W październiku zginęło 372 cywilów, a 1981 zostało rannych, co oznacza wzrost liczby ofiar o 95 proc. w zestawieniu z minionym rokiem. Szefowa HRMMU, Danielle Bell, wskazała na to, że w pierwszych dziesięciu miesiącach 2026 r. liczba zabitych cywilów przewyższyła już wynik odnotowany w całym 2025 r., który był bardziej śmiercionośny niż rok wcześniejszy. Zaapelowała by społeczność międzynarodowa nie pozostawała obojętna wobec skutków wojny dla ludności cywilnej.
Według danych misji od lutego 2022 r. na Ukrainie zginęło blisko 18 tys. cywilów, a niemal 58 tys. zostało rannych.
Jak podaje portal UN News, tragiczny trend utrzymał się również w listopadzie. W ataku na budynek szkoły w Komyszuwasze gdzie cywile zgromadzili się po pomoc humanitarną, w ocenie władz ukraińskich zginęły 72 osoby, a cztery uznano za zaginione. HRMMU potwierdziła dotąd, że wśród ofiar były dziesiątki cywilów, w tym mieszkańcy, pracownicy administracji i służb ratunkowych.
Zgodnie z informacją rzecznika sekretarza generalnego ONZ w poniedziałek dron uderzył także w pojazd humanitarny ewakuujący osoby o ograniczonej mobilności z Kramatorska. Kierowca został ciężko ranny, jedna osoba doznała obrażeń, a pozostali pasażerowie uszkodzeń słuchu.
Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) ponowiło apel o ochronę cywilów i personelu humanitarnego.
Główną przyczyną ofiar pozostaje broń dalekiego zasięgu. Pociski rakietowe i drony odpowiadają za ponad połowę wszystkich zabitych i rannych cywilów.
W październiku gwałtownie wzrosła także liczba ofiar kierowanych bomb szybujących; zginęły 92 osoby, a 331 zostało rannych. Broń ta odpowiadała za 18 proc. wszystkich ofiar cywilnych, podczas gdy drony krótkiego zasięgu za 19 proc.
Portal UN News podał, że w październiku nasiliły się również rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy, powodując zakłócenia dostaw energii i wody oraz wymuszając wprowadzenie planowych wyłączeń prądu.
HRMMU odnotowała także ofiary cywilne związane z ukraińskimi atakami na infrastrukturę energetyczną na terenach okupowanych przez Rosję. Według ustaleń misji zginęło tam co najmniej 12 cywilów, a 18 zostało rannych.
Misja nie była w stanie niezależnie zweryfikować danych rosyjskich władz o ofiarach na okupowanych terytoriach Ukrainy i w Federacji Rosyjskiej.
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