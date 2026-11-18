Biało-czerwoni płacą wysoką cenę za fatalną postawę w Lidze Narodów. Polska reprezentacja przeżywa jeden z trudniejszych okresów ostatnich lat, a teraz czeka ją wyjątkowo wymagająca walka o awans na mistrzostwa Europy. Losowanie z trzeciego koszyka oznacza, że na drodze Polaków mogą stanąć dwie silniejsze drużyny, w tym jedna z europejskich potęg. Wszystko wyjaśni się 6 grudnia w Belfaście.

Euro 2028 zostanie rozegrane w czterech krajach: Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii. Pierwotnie była w tym gronie również Irlandia Północna, ale jedyny brany pod uwagę stadion w Belfaście nie spełniał określonych wymogów i UEFA zredukowała liczbę współgospodarzy.

Eliminacje mogą okazać się kłopotliwe i zagmatwane, gdyż reprezentacje organizatorów będą w nich brać udział.

Wystąpią w kwalifikacjach w sumie 54 drużyny narodowe, które zostaną podzielone na 12 grup — sześć grup czterozespołowych i sześć pięciozespołowych. Do tych mniej licznych trafią m.in. zespoły, które rywalizować będą w Final Four Ligi Narodów, której faza zasadnicza zakończyła się we wtorek.

To właśnie jej wyniki zdecydowały o podziale na koszyki. Polska w efekcie trzeciej lokaty w grupie B4 będzie losowana z trzeciego, więc teoretycznie trafi na dwóch silniejszych przeciwników, w tym jednego z kontynentalnego topu.

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Zasadnicza część eliminacji rozpocznie się w marcu, a zakończy w listopadzie przyszłego roku. Bezpośredni awans do ME wywalczą zwycięzcy 12 grup oraz osiem drużyn z najlepszym bilansem z drugich miejsc. O pozostałe cztery miejsca walka toczyć się będzie w barażach w marcu 2028, a udział w nich również w sporym stopniu będzie zależeć od wyników osiągniętych w Lidze Narodów, ale także od rezultatów współgospodarzy w kwalifikacjach.

Właśnie fakt, że będzie ich czterech, dodatkowo komplikuje sprawę. UEFA zdecydowała, że wszyscy wystąpią w eliminacjach na tradycyjnych zasadach, jednak co najmniej dwóch z nich będzie mieć zagwarantowany udział w ME, o ile żadna lub tylko jedna wywalczy prawo startu poprzez kwalifikacje. Od tego zależy też, czy w barażach weźmie udział osiem czy 12 zespołów.

W 2028 roku piłkarskie Euro po raz trzeci zagości na Wyspach Brytyjskich, po angielskim w 1996 roku i tym w 2021 roku, kiedy mecze gościły w 11 krajach, w tym w Anglii — z finałem na londyńskim Wembley — i Szkocji (Hampden Park w Glasgow). Walia i Irlandia zadebiutują w roli gospodarzy imprezy tej rangi.

O wyborze gospodarza Euro 2028 UEFA zdecydowała 10 październiku 2023 roku w Nyonie. Wcześniej z rywalizacji wycofała się Turcja, a odrzucono — ze względu na zbrojną agresję na Ukrainę — kandydaturę Rosji, która nie zagra również w eliminacjach.

Najbliższe mistrzostwa Europy — również w formule 24-drużynowej z 51 spotkaniami — gościć będą w Londynie (dwa stadiony), Manchesterze, Liverpoolu, Newcastle i Birmingham w Anglii oraz w Glasgow (Szkocja), Dublinie (Irlandia) i Cardiff (Walia).

Edycja numer 18 czempionatu Starego Kontynentu rozpocznie się 9 czerwca, a zakończy 9 lipca 2028.

W ostatnich ME, w 2024 roku w Niemczech, triumfowała Hiszpania, która w finale w Berlinie wygrała z Anglią 2:1.

Podział na koszyki przed losowaniem eliminacji ME 2028:

koszyk 1:

Anglia, Portugalia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Belgia, Holandia, Norwegia, Grecja, Włochy, Dania, Chorwacja;

koszyk 2:

Walia, Serbia, Turcja, Czechy, Szwajcaria, Szwecja, Austria, Irlandia Północna, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Węgry, Irlandia;

koszyk 3:

Ukraina, Szkocja, Kosowo, POLSKA, Izrael, Rumunia, Gruzja, Macedonia Północna, Czarnogóra, Albania, Islandia, Słowacja;

koszyk 4:

Estonia, Białoruś, Wyspy Owcze, Cypr, Finlandia, Mołdawia, Armenia, Bułgaria, Kazachstan, Luksemburg, Łotwa, San Marino;

koszyk 5:

Malta, Azerbejdżan, Litwa, Andora, Gibraltar, Liechtenstein.