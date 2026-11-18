Biało-czerwoni płacą wysoką cenę za fatalną postawę w Lidze Narodów. Polska reprezentacja przeżywa jeden z trudniejszych okresów ostatnich lat, a teraz czeka ją wyjątkowo wymagająca walka o awans na mistrzostwa Europy. Losowanie z trzeciego koszyka oznacza, że na drodze Polaków mogą stanąć dwie silniejsze drużyny, w tym jedna z europejskich potęg. Wszystko wyjaśni się 6 grudnia w Belfaście.
Euro 2028 zostanie rozegrane w czterech krajach: Anglii, Szkocji, Walii oraz Irlandii. Pierwotnie była w tym gronie również Irlandia Północna, ale jedyny brany pod uwagę stadion w Belfaście nie spełniał określonych wymogów i UEFA zredukowała liczbę współgospodarzy.
Eliminacje mogą okazać się kłopotliwe i zagmatwane, gdyż reprezentacje organizatorów będą w nich brać udział.
Wystąpią w kwalifikacjach w sumie 54 drużyny narodowe, które zostaną podzielone na 12 grup — sześć grup czterozespołowych i sześć pięciozespołowych. Do tych mniej licznych trafią m.in. zespoły, które rywalizować będą w Final Four Ligi Narodów, której faza zasadnicza zakończyła się we wtorek.
To właśnie jej wyniki zdecydowały o podziale na koszyki. Polska w efekcie trzeciej lokaty w grupie B4 będzie losowana z trzeciego, więc teoretycznie trafi na dwóch silniejszych przeciwników, w tym jednego z kontynentalnego topu.
czytaj także:
Zasadnicza część eliminacji rozpocznie się w marcu, a zakończy w listopadzie przyszłego roku. Bezpośredni awans do ME wywalczą zwycięzcy 12 grup oraz osiem drużyn z najlepszym bilansem z drugich miejsc. O pozostałe cztery miejsca walka toczyć się będzie w barażach w marcu 2028, a udział w nich również w sporym stopniu będzie zależeć od wyników osiągniętych w Lidze Narodów, ale także od rezultatów współgospodarzy w kwalifikacjach.
Właśnie fakt, że będzie ich czterech, dodatkowo komplikuje sprawę. UEFA zdecydowała, że wszyscy wystąpią w eliminacjach na tradycyjnych zasadach, jednak co najmniej dwóch z nich będzie mieć zagwarantowany udział w ME, o ile żadna lub tylko jedna wywalczy prawo startu poprzez kwalifikacje. Od tego zależy też, czy w barażach weźmie udział osiem czy 12 zespołów.
W 2028 roku piłkarskie Euro po raz trzeci zagości na Wyspach Brytyjskich, po angielskim w 1996 roku i tym w 2021 roku, kiedy mecze gościły w 11 krajach, w tym w Anglii — z finałem na londyńskim Wembley — i Szkocji (Hampden Park w Glasgow). Walia i Irlandia zadebiutują w roli gospodarzy imprezy tej rangi.
O wyborze gospodarza Euro 2028 UEFA zdecydowała 10 październiku 2023 roku w Nyonie. Wcześniej z rywalizacji wycofała się Turcja, a odrzucono — ze względu na zbrojną agresję na Ukrainę — kandydaturę Rosji, która nie zagra również w eliminacjach.
Najbliższe mistrzostwa Europy — również w formule 24-drużynowej z 51 spotkaniami — gościć będą w Londynie (dwa stadiony), Manchesterze, Liverpoolu, Newcastle i Birmingham w Anglii oraz w Glasgow (Szkocja), Dublinie (Irlandia) i Cardiff (Walia).
Edycja numer 18 czempionatu Starego Kontynentu rozpocznie się 9 czerwca, a zakończy 9 lipca 2028.
W ostatnich ME, w 2024 roku w Niemczech, triumfowała Hiszpania, która w finale w Berlinie wygrała z Anglią 2:1.
Podział na koszyki przed losowaniem eliminacji ME 2028:
koszyk 1:
Anglia, Portugalia, Francja, Niemcy, Hiszpania, Belgia, Holandia, Norwegia, Grecja, Włochy, Dania, Chorwacja;
koszyk 2:
Walia, Serbia, Turcja, Czechy, Szwajcaria, Szwecja, Austria, Irlandia Północna, Słowenia, Bośnia i Hercegowina, Węgry, Irlandia;
koszyk 3:
Ukraina, Szkocja, Kosowo, POLSKA, Izrael, Rumunia, Gruzja, Macedonia Północna, Czarnogóra, Albania, Islandia, Słowacja;
koszyk 4:
Estonia, Białoruś, Wyspy Owcze, Cypr, Finlandia, Mołdawia, Armenia, Bułgaria, Kazachstan, Luksemburg, Łotwa, San Marino;
koszyk 5:
Malta, Azerbejdżan, Litwa, Andora, Gibraltar, Liechtenstein.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
To było jedno z najbardziej oczekiwanych spotkań podczas trwającego w Shenzen szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku.
Podczas audiencji generalnej Leon XIV podsumował podróż do Ameryki Łacińskiej, opowiadając o sile wiary, obecności Maryi i działaniu Ducha Świętego. Zwracając się do Polaków, wskazał bł. Karolinę Kózkównę jako wzór wierności Bogu i obrony ludzkiej godności.
To, co dla milionów Polaków jest nieodłączną częścią Bożego Narodzenia, może wkrótce zostać uznane za dziedzictwo kulturowe całej ludzkości.
W Ameryce Południowej, wśród ubogich, rdzennych mieszkańców i młodych ludzi papież przypomniał światu, że wielkość człowieka nie zależy od jego pochodzenia, majątku czy miejsca zamieszkania, lecz od godności, którą obdarzył go Bóg.
Biało-czerwoni płacą wysoką cenę za fatalną postawę w Lidze Narodów. Polska reprezentacja przeżywa jeden z trudniejszych okresów ostatnich lat, a teraz czeka ją wyjątkowo wymagająca walka o awans na mistrzostwa Europy.
Po latach dominacji Benjamina Netanjahu jego przeciwnicy przejmują kontrolę nad izraelskim parlamentem. Nowy przewodniczący Knesetu, Matan Kahana, ma pomóc w przeprowadzeniu zmian, które mogą odwrócić najważniejsze decyzje poprzedniej ekipy. W grze jest także rozliczenie ataku Hamasu z 7 października 2023 roku.
Ponad 130 katedr i setki innych budowli na całym świecie rozświetlą się na czerwono. Będzie to symboliczne przypomnienie o dramacie milionów chrześcijan, którzy za swoją wiarę płacą cierpieniem, prześladowaniami, a nawet życiem. Również Polska włączy się w międzynarodową akcję Red Wednesday, organizowaną przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Wojna nie oszczędza tych, którzy nie trzymają broni. Tylko w październiku na Ukrainie zginęło 372 cywilów, a niemal 2 tysiące zostało rannych. Według ONZ rok 2026 jest najtragiczniejszy dla ludności cywilnej od początku rosyjskiej inwazji. Rakiety, drony i bomby coraz częściej dosięgają ludzi w ich domach, szkołach i podczas prób ucieczki przed wojną.
Władimir Putin podczas szczytu APEC w Chinach chwalił się wzrostem gospodarczym i rekordowo niskim bezrobociem, a jednocześnie przekonywał, że Europa traci przemysłową potęgę i przegrywa globalną rywalizację.
Podczas modlitwy Anioł Pański w peruwiańskim Cusco Leon XIV zapewnił osoby cierpiące, że zajmują szczególne miejsce w sercu Kościoła, a ich życie nie traci wartości z powodu choroby.
Wśród monumentalnych ruin imperium Inków, na wysokości 3400 metrów, Leon XIV mówił o tym, czego najbardziej potrzebuje dziś podzielony świat. – Wiara nie oddziela, lecz jednoczy z Bogiem i z innymi – przypomniał papież w peruwiańskim Cusco.