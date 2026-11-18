Podczas audiencji generalnej Leon XIV podsumował podróż do Ameryki Łacińskiej, opowiadając o sile wiary, obecności Maryi i działaniu Ducha Świętego. Zwracając się do Polaków, wskazał bł. Karolinę Kózkównę jako wzór wierności Bogu i obrony ludzkiej godności.

Każda podróż apostolska to okazja, by odkryć piękno Ludu Bożego w drodze. Wizyta w Ameryce Łacińskiej wyróżniała się stałą obecnością Maryi na każdym etapie podróży – przyznał Leon XIV, dzieląc się podczas audiencji generalnej 18 listopada wrażeniami z zakończonej dzień wcześniej wizyty.

Papież podkreślił, że łatwo zrozumieć tę szczególną obecność Matki Bożej. „Ona jest naprawdę częścią historii tamtejszych narodów, idzie wraz z nimi, prowadzi je i pociesza”.

Podczas spotkania z wiernymi Ojciec Święty odniósł się również do postaci bł. Karoliny Kózkówny, której wspomnienie liturgiczne przypada tego dnia w Polsce. Zwracając się do polskich pielgrzymów, wskazał na jej wierność Bogu i świadectwo godności człowieka.

W Urugwaju katolicy są mniejszością

W katechezie papież zatrzymał się pokrótce nad każdym etapem podróży. Przypomniał, że Urugwaj to kraj, w którym katolicy stanowią mniejszość. Udał się tam, by głosić Chrystusa, „Boga, który stał się człowiekiem i obdarza pełnią życia w prawdzie i miłości”. Odzwierciedla to również hasło wizyty w tym kraju: „Zwiastuję wam radość wielką”.

Leon XIV przyznał, że w Urugwaju spotkał się z ciepłym i serdecznym przyjęciem. Dzięki temu – powiedział – „mogłem wszystkim przypomnieć, jak ważna jest wiara w Boga i jak wielką wartość ma życie ludzkie, a także jak wiara pomaga nam stawiać czoła trudom życia i być budowniczymi pokoju”.

Nigdy nie zapomnę Argentyny

Mówiąc z kolei o wizycie w Argentynie, papież wyznał, że nigdy nie zapomni, jak wielką sympatię okazali mu mieszkańcy tego kraju.

Korzystając z tej szczególnej atmosfery, Leon XIV zachęcał Argentyńczyków „do pielęgnowania komunii pośród bogactwa różnorodności oraz do podejmowania wysiłków na rzecz budowania społeczeństwa sprawiedliwego i solidarnego, zgodnie z zasadami katolickiej nauki społecznej”.

Ojciec Święty przypomniał, że w haśle argentyńskiego etapu podróży – „Witajcie wszyscy. Idźcie i głoście!” – pobrzmiewa echo nauczania papieża Franciszka.

„Jest to wizja Kościoła, którą nam przekazał: Kościoła gościnnego, otwartego na wszystkich, w którym każdy może czuć się jak we własnym domu, być wysłuchany, którego godność jest uznawana, który jest pojednany z Bogiem, z samym sobą i ze wspólnotą oraz doceniony ze swoimi darami i swoimi ograniczeniami; zarazem jest to Kościół w pełni misyjny, odnajdujący w głoszeniu Ewangelii konsekwencję działania i źródło swojej radości” – powiedział Leon XIV.

W Peru papież poczuł się jak w domu

Najwięcej uwagi papież poświęcił wizycie w Peru, ponieważ – jak przypomniał – w tym kraju sam przez wiele lat żył jako misjonarz i biskup.

Leon XIV przyznał, że wielką radością był dla niego fakt, iż teraz mógł posługiwać Peruwiańczykom już jako Następca Piotra. Poprzez swoją wizytę chciał zachęcić ich do otwarcia serc na Ducha Świętego, by podążać za Chrystusem na wzór wielkich peruwiańskich świętych.

„Wraz z wiarą, nadzieją i miłością szerzyli oni szacunek dla ludzkiej godności, poczucie świętości życia, pojednanie i pokój – zbudowali cywilizację miłości” – przypomniał papież.

Wyznał zarazem, że szczególne znaczenie miała dla niego wizyta w Chiclayo, gdzie w przeszłości był biskupem.

„Czułem się jak w domu. Odkryłem tam na nowo prostą i szczerą wiarę, ożywianą pobożnością ludową; doświadczyłem serdecznego objęcia mieszkańców rolniczych społeczności z Kordylierów; mogłem ponownie spotkać osoby, które pozostawiły głęboki ślad w moim życiu”.

Podsumowując najdłuższą podróż swego pontyfikatu, Leon XIV przyznał, że wszędzie mógł zobaczyć, „jak Duch Święty pomaga Kościołowi być znakiem i narzędziem jedności – w słuchaniu Słowa Bożego, w celebracji świętych misteriów i w posłudze miłości”.

Leon XIV do Polaków: bł. Karolina wzorem dla młodzieży

Podczas tej samej audiencji generalnej papież skierował szczególne słowa do Polaków. Przywołał postać bł. Karoliny Kózkówny, młodej męczennicy, której wspomnienie liturgiczne przypada 18 listopada.

Karolina została zamordowana przez rosyjskiego żołnierza 18 listopada 1914 roku, dokładnie 112 lat temu. Miała zaledwie 16 lat. Poniosła śmierć w obronie czystości.

Ojciec Święty wskazał, że jej świadectwo pozostaje aktualne zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy poszukują prawdy, sensu życia i własnej tożsamości.

Publikujemy pełną treść papieskiego pozdrowienia:

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dziś w Polsce wspominana jest bł. Karolina Kózkówna, nastoletnia męczennica, która zginęła w obronie czystości. Niech jej wierność Bogu i świadectwo o wielkiej godności człowieka będą wzorem szczególnie dla młodzieży w poszukiwaniu prawdy i sensu życia oraz odkrywaniu własnej godności w Chrystusie. Wszystkim wam błogosławię!”.

Polacy na audiencji generalnej

W audiencji uczestniczyli pielgrzymi z Warki w archidiecezji warszawskiej oraz wychowawcy i młodzież z Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu.

Obecne były również grupy z parafii św. Mateusza w Pułtusku, Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz św. Jana Chrzciciela w Górznie.

Do Rzymu przybyli także pielgrzymi z parafii św. Dominika na warszawskim Służewie, św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kwaśniowie, św. Zygmunta w Opinogórze Górnej, Matki Bożej Fatimskiej w Stecówce oraz Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

W audiencji uczestniczyli ponadto pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

źródło: Vatican News /oprac. kb