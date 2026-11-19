To było jedno z najbardziej oczekiwanych spotkań podczas trwającego w Shenzen szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku.
Zakończyło się spotkanie przywódców Chin i USA, Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, w chińskim Shenzhen na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) - przekazały chińskie media państwowe. Było to trzecie spotkanie obu przywódców w tym roku.
Jak podały media, Xi przyjął Trumpa w rządowym kompleksie Kylin Villa. Rozmowy, rozpoczęte z niemal godzinnym opóźnieniem, trwały godzinę. - Obaj chcemy pomóc w kwestii wojny Rosji (przeciwko Ukrainie - PAP) - oświadczył Trump na początku rozmów z przywódcą Chin. - Ukraina chciałaby jej zakończenia. Myślę, że mogę tu w dużej mierze wypowiadać się w imieniu nas obu - dodał. Amerykański prezydent odniósł się w ten sposób do planowanego w dalszej części dnia bezprecedensowego, trójstronnego spotkania z udziałem rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Nawiązując do polityki międzynarodowej, prezydent USA podkreślił również zbieżność interesów Waszyngtonu i Pekinu na Bliskim Wschodzie. - Zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i Chinom zależy na tym (...), by Iran nie wszedł w posiadanie broni nuklearnej. Obaj mamy w obu tych kwestiach bardzo zdecydowane stanowisko - zaznaczył Trump.
W kwestii dążenia Chin do zakończenia wojny na Ukrainie odmienne zdanie prezentuje prof. Bogdan Góralczyk. W wypowiedzi opublikowanej na łamach "Rzeczpospolitej" zwraca uwagę, że "obie strony konfliktu się wykrwawiają i dzięki temu Rosja coraz bardziej uzależnia się od Chin: strategicznie, politycznie, gospodarczo, finansowo, technologicznie i wojskowo. Mimo że w Chinach głośno się o tym nie mówi".
Ten punkt widzenia zdają się potwierdzać liczby. O ile przed wojną Chiny były dla Rosji drugim partnerem handlowych (po UE) i odpowiadały za 17 proc. wymiany handlowej, dziś Państwo Środka zajmuje w tej kategorii pierwsze miejsce ze wskaźnikiem 30 proc.
Chiński przywódca ocenił z kolei, że relacje chińsko-amerykańskie są "stabilne" i "rozwinęły się w korzystnym kierunku".
Z wcześniejszych zapowiedzi strony amerykańskiej wynikało, że rozmowa liderów ma być "przeglądem wdrażania" dotychczasowych ustaleń handlowych między obu państwami. Przedstawiciel administracji Trumpa mówił, że USA otrzymują z Chin metale ziem rzadkich i produkty pochodne wolniej, niż się spodziewały, i dlatego podczas wizyty Xi w Waszyngtonie we wrześniu rozejm w wojnie handlowej między mocarstwami przedłużono nie o pół roku, lecz o dwa miesiące. Przedstawiciel władz USA wyraził oczekiwanie, że Trump poruszy tę kwestię w rozmowie z Xi. Nie należy natomiast oczekiwać ogłoszeń dotyczących zmian ceł - przekazał.
Wcześniej w czwartek Xi i Trump wzięli udział w porannej sesji obrad 33. szczytu APEC, gdzie wygłosili przemówienia. Amerykański prezydent przeprowadził też krótką rozmowę z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Po zakończeniu spotkania Xi z Trumpem zaplanowano bezprecedensowe rozmowy trójstronne z udziałem przywódców Chin, Rosji i USA. Dwudniowy 33. szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) zgromadził przedstawicieli 21 gospodarek regionu i odbywa się w Chinach po raz pierwszy od 12 lat.
źródła: PAP/rp.pl
To było jedno z najbardziej oczekiwanych spotkań podczas trwającego w Shenzen szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku.
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