- W związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego dot. ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są obecnie czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

O podjętych działaniach prokuratura poinformowała w piątek na portalu X. "Działania na miejscu realizuje Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)" - przekazała prokuratura.

Podkreślono, że w tej chwili trwa zabezpieczanie terenu, jak i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów. Jak zaznaczono, więcej informacji zostanie podanych po zakończeniu wstępnych oględzin i analiz.

Do sprawy odniósł się też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jestem w stałym kontakcie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (szefem MON) i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Policją i Państwową Strażą Pożarną" - napisał na X. Podkreślił, że w obecnej chwili nie ma zagrożenia z powietrza, a na miejscu działają służby. Po ogłoszeniu w piątek alarmu, w Lubinie i jego okolicach zawyły syreny alarmowe.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prokurator Marcin Kozak poinformował, że trwa zabezpieczanie terenu po upadku obiektu w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim; następnie do pracy przystąpią prokuratorzy i Żandarmeria Wojskowa. Rzecznik zastrzegł, że jest za wcześnie, by przesądzać, co to za obiekt.