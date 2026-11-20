- W związku ze zdarzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego dot. ujawnienia niezidentyfikowanych obiektów latających, w miejscu ich upadku prowadzone są obecnie czynności procesowe w ramach śledztwa w niezbędnym zakresie - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Lublinie.
O podjętych działaniach prokuratura poinformowała w piątek na portalu X. "Działania na miejscu realizuje Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie we współpracy z Żandarmerią Wojskową oraz Służbą Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)" - przekazała prokuratura.
Podkreślono, że w tej chwili trwa zabezpieczanie terenu, jak i ustalanie dokładnej liczby oraz charakteru obiektów. Jak zaznaczono, więcej informacji zostanie podanych po zakończeniu wstępnych oględzin i analiz.
Do sprawy odniósł się też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jestem w stałym kontakcie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (szefem MON) i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Policją i Państwową Strażą Pożarną" - napisał na X. Podkreślił, że w obecnej chwili nie ma zagrożenia z powietrza, a na miejscu działają służby. Po ogłoszeniu w piątek alarmu, w Lubinie i jego okolicach zawyły syreny alarmowe.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prokurator Marcin Kozak poinformował, że trwa zabezpieczanie terenu po upadku obiektu w Nowym Lipowcu w powiecie biłgorajskim; następnie do pracy przystąpią prokuratorzy i Żandarmeria Wojskowa. Rzecznik zastrzegł, że jest za wcześnie, by przesądzać, co to za obiekt.
Prok. Kozak przekazał na konferencji prasowej, że na ten moment jest zbyt wcześnie, żeby przesądzać, z jakim rodzajem obiektu latającego mamy do czynienia i jakie są skutki jego upadku. - Wiemy, że jest to obiekt latający i że upadł na polach w pobliżu miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim - powiedział.
Dodał, że obecnie teren jest zabezpieczony przez Straż Pożarną. - Na chwilę obecną zabezpieczamy teren przed dostępem osób trzecich. Ustalamy, czy nie ma zagrożenia dla miejscowej ludności oraz dla osób, które będą wykonywały czynności. I jak tylko będzie to ustalone, prokuratorzy wraz z Żandarmerią Wojskową wejdą na teren i będziemy zabezpieczać wszelkie ślady po upadku i po wybuchu tego obiektu - zapowiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
Poinformował, że śledztwo jest prowadzone w kierunku stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób oraz w związku z bezprawnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.
«« | « |
1
| » | »»