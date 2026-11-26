Inaczej myślący nie jest wrogiem, a młody człowiek nie jest problemem, lecz darem. Podczas piątego dnia ogólnopolskiej nowenny za ojczyznę abp Józef Kupny apelował o przezwyciężenie narodowych podziałów, odwagę wiary młodego pokolenia i autentyczne świadectwo dorosłych. Przypomniał, że przyszłość Polski i Kościoła zależy od młodych, którzy odważą się zaufać Chrystusowi.
Transmitowana przez internet modlitwa w piątym dniu nowenny za ojczyznę, w intencji zgody i pojednania w narodzie za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli odbyła się w archikatedrze wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela. Modlitwie przewodniczył abp Józef Kupny, który poświęcił rozważanie sytuacji społecznej w Polsce oraz wyzwaniom stojącym przed młodymi.
Metropolita wrocławski zauważył, że choć nie brakuje ludzi zatroskanych o dobro wspólne, kochających Polskę i pragnących jej pomyślności, w życiu społecznym jest wiele napięć, wzajemnych oskarżeń i słów, które ranią. Różnice poglądów zbyt często stają się przyczyną podziałów. – Bardzo łatwo osądzamy drugiego człowieka, przypisujemy mu złe intencje, odmawiamy mu prawa do własnego zdania. Często zapominamy, że ten, który myśli inaczej, pozostaje naszym bratem i siostrą – powiedział abp Kupny.
Podkreślił, że miłość do Ojczyzny powinna wyrażać się we wspólnej odpowiedzialności za jej dobro. Wskazał na potrzebę szacunku dla drugiego człowieka, odpowiedzialności za słowo, umiejętności słuchania i odwagi przebaczania. Szczególną modlitwą objął osoby sprawujące władzę i podejmujące decyzje dotyczące przyszłości Polski, prosząc dla nich o mądrość, roztropność i zdolność przekraczania partykularnych interesów. – Niech dobro wspólne będzie ważniejsze od osobistych ambicji i politycznych sporów – apelował.
W dalszej części rozważania metropolita wrocławski zwrócił uwagę na sytuację młodego pokolenia. Młodzi ludzie szukają sensu życia, prawdziwej miłości i swojego miejsca w świecie, ale nierzadko boją się podejmowania trwałych decyzji, ryzyka i odpowiedzialności. Jako wzór odwagi i zaufania Bogu wskazał Maryję, która mimo niewiedzy, dokąd zaprowadzi Ją Boże wezwanie, odpowiedziała na nie swoim „tak”.
– Niech młodzi nie wybierają życia wyłącznie według kryterium wygody i osobistego sukcesu. Niech pytają, gdzie mogą kochać bardziej, służyć wierniej i ofiarować innym najwięcej dobra – modlił się abp Kupny. Prosił o odwagę wiary dla młodych, aby nie wstydzili się oni Chrystusa, nie ukrywali swojej przynależności do Kościoła i nie bali się modlitwy oraz świadectwa chrześcijańskiego życia. Zawierzył również tych, którzy rozeznają swoje powołanie do małżeństwa, kapłaństwa, życia konsekrowanego oraz służby społeczeństwu.
Metropolita podkreślił także odpowiedzialność dorosłych za towarzyszenie młodemu pokoleniu. Rodzice, dziadkowie, katecheci, kapłani i wychowawcy powinni pomagać młodym usłyszeć głos Boga, nie narzucając im gotowych odpowiedzi, ale towarzysząc z cierpliwością, mądrością i miłością. Kościół powinien być dla młodych domem, w którym doświadczają przebaczenia i odkrywają sens życia. Modlił się również za tych, którzy oddalili się od Kościoła, utracili wiarę, zostali zranieni lub rozczarowani. – Ucz nas patrzeć na młodych z nadzieją. Nie traktować ich jako problemu, lecz jako dar i zadanie. Nie bać się ich pytań, lecz pomagać im odkrywać odpowiedzi w świetle Ewangelii – prosił Maryję metropolita wrocławski.
I dodał: – W Twoje ręce składamy przyszłość Kościoła w Polsce. Powierzamy Ci młode pokolenie, od którego zależeć będzie kształt naszych rodzin, parafii, wspólnot i całego społeczeństwa. Abp Kupny prosił, aby Kościół był dla młodych domem, w którym mogą oni doświadczać przebaczenia i odkrywać sens swojego życia. Miejscem, gdzie spotkają świadków Ewangelii, a nie tylko jej nauczycieli i ludzi, którzy mówią o wierze.
Na zakończenie rozważania abp Kupny ponownie zawierzył Matce Bożej przyszłość Polski i Kościoła, prosząc o zgodę tam, gdzie jest podział, pojednanie tam, gdzie pojawia się nienawiść, oraz przebaczenie tam, gdzie nagromadziły się krzywdy. – Nie zbudujemy pojednanej Polski bez pojednanych serc. Nie zapewnimy przyszłości Kościołowi i ojczyźnie bez ludzi młodych, którzy odważą się zaufać Chrystusowi i powiedzieć Bogu: „Oto jestem, poślij mnie” – podkreślił metropolita wrocławski.
Piąty dzień nowenny zakończył się wspólnym rozważaniem tajemnicy Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Po nowennie została odprawiona Msza święta.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Patrząc na dekoracje bez przesady można powiedzieć, że zaczęły się święta choinki i gwiazdki.
Zamiast zaproszenia na Mszę św. – tablice z zakazem wstępu. Zamiast katechezy – deklaracje o niewierze, których podpisania żąda się od rodziców. Komunistyczne władze Chin nasilają represje wobec wspólnot religijnych, uderzając w najmłodszych.
Na wigilijnym stole płonie przez kilka godzin, ale jej zakup może zmienić codzienność potrzebującego dziecka. Caritas Polska przygotowała 1,1 mln świec w ramach 33. edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Katolicy, protestanci i prawosławni po raz kolejny łączą siły, by zapewnić najmłodszym szansę na rozwój, wypoczynek i beztroskie dzieciństwo.
Donald Tusk zarzuca Karolowi Nawrockiemu rekordową liczbę wet, ale zdaniem rzecznika prezydenta pomija istotny fakt – kilkanaście zawetowanych ustaw zostało podpisanych po ich poprawieniu.
Spór o kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym przenosi się na grunt finansowy. Po wstrzymaniu przez NBP realizacji zleceń płatniczych dotyczących rachunków TK premier Donald Tusk polecił zapewnić finansowanie tej instytucji za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Decyzja rządu nie rozstrzyga jednak wątpliwości dotyczących tego, kto jest uprawniony do reprezentowania Trybunału.
Nie wystarczy powstrzymać wyścigu zbrojeń, jeśli człowiek nadal zamienia swoje myśli i słowa w broń. Leon XIV przestrzega przed militaryzacją sztucznej inteligencji, wykorzystywaniem religii do celów politycznych i narastającą nienawiścią w świecie cyfrowym. Papież przypomina, że droga do trwałego pokoju prowadzi przez przemianę ludzkich serc i umysłów.
Jako dziecko pilnowała domu, by jej matka mogła się modlić. Po latach sama została brutalnie pobita za modlitwę. Z ośrodka detencyjnego wyszła ze złamanymi żebrami, obojczykiem i szczęką. Raport organizacji Korea Future, oparty na 570 wywiadach, odsłania dramat chrześcijan w Korei Północnej, gdzie za wierność Chrystusowi cenę płacą całe pokolenia.
Przed Ukraińcami kolejna dramatyczna zima, którą Moskwa może wykorzystać jako kartę przetargową w przyszłych negocjacjach pokojowych. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda ocenia, że realna szansa na rozpoczęcie rozmów pojawi się dopiero wiosną 2027 r.
Władze stolicy nie zgodziły się na przedłużenie zgromadzenia przed siedzibą TK. Organizatorzy odwołali się od tej decyzji do sądu.
Jesień 1939 roku. Dwaj młodzi Polacy podejmują niebezpieczną grę z gestapo, a biskup Michał Kozal nie zamierza pozostawać bierny wobec niemieckiego terroru. Powstaje „Cena honoru” – inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film o odwadze, miłości, zdradzie i wierności wartościom w obliczu śmiertelnego zagrożenia. W obsadzie znalazły się gwiazdy polskiego kina.
Dziesięć lat po historycznym referendum spór o miejsce Wielkiej Brytanii w Europie rozgorzał na nowo. Podczas gdy rząd w Londynie zacieśnia współpracę z Unią Europejską, Nigel Farage i jego sojusznicy rozpoczynają kampanię, która ma zablokować powrót kraju do wspólnoty.
Prezydent USA i sekretarz generalny NATO we wspólnym oświadczeniu podkreślili, że Moskwa musi unikać działań grożących rozszerzeniem wojny na inne państwa.