Inaczej myślący nie jest wrogiem, a młody człowiek nie jest problemem, lecz darem. Podczas piątego dnia ogólnopolskiej nowenny za ojczyznę abp Józef Kupny apelował o przezwyciężenie narodowych podziałów, odwagę wiary młodego pokolenia i autentyczne świadectwo dorosłych. Przypomniał, że przyszłość Polski i Kościoła zależy od młodych, którzy odważą się zaufać Chrystusowi.

Transmitowana przez internet modlitwa w piątym dniu nowenny za ojczyznę, w intencji zgody i pojednania w narodzie za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli odbyła się w archikatedrze wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela. Modlitwie przewodniczył abp Józef Kupny, który poświęcił rozważanie sytuacji społecznej w Polsce oraz wyzwaniom stojącym przed młodymi.

Metropolita wrocławski zauważył, że choć nie brakuje ludzi zatroskanych o dobro wspólne, kochających Polskę i pragnących jej pomyślności, w życiu społecznym jest wiele napięć, wzajemnych oskarżeń i słów, które ranią. Różnice poglądów zbyt często stają się przyczyną podziałów. – Bardzo łatwo osądzamy drugiego człowieka, przypisujemy mu złe intencje, odmawiamy mu prawa do własnego zdania. Często zapominamy, że ten, który myśli inaczej, pozostaje naszym bratem i siostrą – powiedział abp Kupny.

Podkreślił, że miłość do Ojczyzny powinna wyrażać się we wspólnej odpowiedzialności za jej dobro. Wskazał na potrzebę szacunku dla drugiego człowieka, odpowiedzialności za słowo, umiejętności słuchania i odwagi przebaczania. Szczególną modlitwą objął osoby sprawujące władzę i podejmujące decyzje dotyczące przyszłości Polski, prosząc dla nich o mądrość, roztropność i zdolność przekraczania partykularnych interesów. – Niech dobro wspólne będzie ważniejsze od osobistych ambicji i politycznych sporów – apelował.

W dalszej części rozważania metropolita wrocławski zwrócił uwagę na sytuację młodego pokolenia. Młodzi ludzie szukają sensu życia, prawdziwej miłości i swojego miejsca w świecie, ale nierzadko boją się podejmowania trwałych decyzji, ryzyka i odpowiedzialności. Jako wzór odwagi i zaufania Bogu wskazał Maryję, która mimo niewiedzy, dokąd zaprowadzi Ją Boże wezwanie, odpowiedziała na nie swoim „tak”.

– Niech młodzi nie wybierają życia wyłącznie według kryterium wygody i osobistego sukcesu. Niech pytają, gdzie mogą kochać bardziej, służyć wierniej i ofiarować innym najwięcej dobra – modlił się abp Kupny. Prosił o odwagę wiary dla młodych, aby nie wstydzili się oni Chrystusa, nie ukrywali swojej przynależności do Kościoła i nie bali się modlitwy oraz świadectwa chrześcijańskiego życia. Zawierzył również tych, którzy rozeznają swoje powołanie do małżeństwa, kapłaństwa, życia konsekrowanego oraz służby społeczeństwu.

Metropolita podkreślił także odpowiedzialność dorosłych za towarzyszenie młodemu pokoleniu. Rodzice, dziadkowie, katecheci, kapłani i wychowawcy powinni pomagać młodym usłyszeć głos Boga, nie narzucając im gotowych odpowiedzi, ale towarzysząc z cierpliwością, mądrością i miłością. Kościół powinien być dla młodych domem, w którym doświadczają przebaczenia i odkrywają sens życia. Modlił się również za tych, którzy oddalili się od Kościoła, utracili wiarę, zostali zranieni lub rozczarowani. – Ucz nas patrzeć na młodych z nadzieją. Nie traktować ich jako problemu, lecz jako dar i zadanie. Nie bać się ich pytań, lecz pomagać im odkrywać odpowiedzi w świetle Ewangelii – prosił Maryję metropolita wrocławski.

I dodał: – W Twoje ręce składamy przyszłość Kościoła w Polsce. Powierzamy Ci młode pokolenie, od którego zależeć będzie kształt naszych rodzin, parafii, wspólnot i całego społeczeństwa. Abp Kupny prosił, aby Kościół był dla młodych domem, w którym mogą oni doświadczać przebaczenia i odkrywać sens swojego życia. Miejscem, gdzie spotkają świadków Ewangelii, a nie tylko jej nauczycieli i ludzi, którzy mówią o wierze.

Na zakończenie rozważania abp Kupny ponownie zawierzył Matce Bożej przyszłość Polski i Kościoła, prosząc o zgodę tam, gdzie jest podział, pojednanie tam, gdzie pojawia się nienawiść, oraz przebaczenie tam, gdzie nagromadziły się krzywdy. – Nie zbudujemy pojednanej Polski bez pojednanych serc. Nie zapewnimy przyszłości Kościołowi i ojczyźnie bez ludzi młodych, którzy odważą się zaufać Chrystusowi i powiedzieć Bogu: „Oto jestem, poślij mnie” – podkreślił metropolita wrocławski.

Piąty dzień nowenny zakończył się wspólnym rozważaniem tajemnicy Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Po nowennie została odprawiona Msza święta.