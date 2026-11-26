Jesień 1939 roku. Dwaj młodzi Polacy podejmują niebezpieczną grę z gestapo, a biskup Michał Kozal nie zamierza pozostawać bierny wobec niemieckiego terroru. Powstaje „Cena honoru” – inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film o odwadze, miłości, zdradzie i wierności wartościom w obliczu śmiertelnego zagrożenia. W obsadzie znalazły się gwiazdy polskiego kina.
W Bydgoszczy, Włocławku i Warszawie powstają zdjęcia do fabularnego filmu wojennego „Cena honoru” w reżyserii Tadeusza Syki. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść przywołuje dramat pierwszych tygodni niemieckiej okupacji, działalność konspiracyjną oraz postać bp. Michała Kozala. Premiera kinowa planowana jest na przełom 2027 i 2028 roku. W produkcji, której akcja rozgrywa się jesienią 1939 roku, występują m.in. Filip Gurłacz, Marian Dziędziel, Piotr Głowacki i Mateusz Banasiuk.
Akcja filmu rozgrywa się jesienią 1939 roku na okupowanych Kujawach i Pomorzu. Dwaj młodzi Polacy – Tadeusz i Adam – zostają wciągnięci w niebezpieczną grę z gestapo. Istotną postacią opowieści jest biskup Michał Kozal, który wobec narastającego terroru nie zamierza pozostawać bierny. Tajne misje, ucieczki, zdrady i dramatyczne wybory bohaterów rozgrywają się na tle niemieckich represji oraz rodzącej się konspiracji. W historię wpisane są także wątki miłosne i przyjaźń wystawiona na ciężką próbę.
– Zależało mi na zrobieniu współczesnej sensacyjnej opowieści osadzonej w realiach II wojny światowej. Staram się wyszukiwać mało znane postacie czy wątki z naszej historii, aby wraz ze wspaniałymi twórcami przenieść je na wielki ekran – powiedział Tadeusz Syka, autor scenariusza i reżyser filmu.
Jako Bydgoszczanin od dzieciństwa znał opowiadane w filmie historie z przekazów rodzinnych. W pamięci zapadł mu również obraz „Sąsiedzi” z 1969 roku w reżyserii Aleksandra Ścibora-Rylskiego. Impulsem do rozpoczęcia prac nad produkcją była inicjatywa jego zmarłego wuja, ks. infułata Stanisława Kotowskiego, proboszcza bydgoskiej katedry, a także odkrycie masowej mogiły rodzin pomordowanych przez Niemców w 1939 roku na plaży w Borównie koło Bydgoszczy. – Nie mogłem wobec tego przejść obojętnie – powiedział reżyser.
„Cena honoru” opowiada o człowieku mierzącym się z własną przeszłością i konsekwencjami podejmowanych wyborów. W filmie nie zabraknie miłości, walki, zdrady i dynamicznych scen charakterystycznych dla sensacyjnego kina wojennego. Reżyserowi szczególnie zależy na dotarciu do młodego pokolenia. – Zależy nam, aby młodzi ludzie obejrzeli ten film i przekonali się, przed jakimi aktualnymi wyborami musieli stanąć ich rówieśnicy w przeszłości – powiedział. Produkcja będzie przeznaczona dla widzów od 13. roku życia.
Wśród aktorów, którzy znaleźli się w obsadzie, są Filip Gurłacz, Marian Dziędziel, Piotr Głowacki, Ksawery Szlenkier, Paweł Małaszyński, Mateusz Banasiuk, Piotr Zajączkowski, Marcel Sabat, Paulina Gałązka, Marcin Kwaśny, Robert Czebotar i Jan Marczewski. Na wielkim ekranie zadebiutuje również Justyna Kramer.
Filip Gurłacz przyznał, że do udziału w projekcie przekonały go idee, wokół których zbudowano postać głównego bohatera. – W moim przekonaniu jest to projekt bardzo wartościowy. Bardzo mi się podoba, że głównego bohatera i to, co nim powoduje, określają rzeczy priorytetowe, najważniejsze. To miłość, wolność, przyjaźń. To są rzeczy, o które warto się bić, o które warto walczyć i których warto bronić. Właśnie dlatego dołączyłem do tego projektu – powiedział aktor.
Mateusz Banasiuk zwrócił uwagę na sposób przedstawienia wojennego bohaterstwa. – Mam nadzieję, że będzie to film, który pokaże dobre i złe strony bycia bohaterem. Wojna, śmierć, zabijanie za każdym razem, po każdej stronie, to wielka tragedia. Ten film pokazuje, że mamy nieprawdopodobne możliwości, że jesteśmy zdolni do pięknych, heroicznych czynów – powiedział.
Piotr Głowacki pochodzi z Redecza Wielkiego, oddalonego o nieco ponad 20 kilometrów od Bydgoszczy. – Akcja filmu rozgrywa się m.in. we Włocławku, a to bardzo bliskie memu sercu miejsce. Ta produkcja jest podróżą w czasie, jak zawsze, ale również podróżą do pytania o wybory, o wagę naszych życiowych decyzji w trudnych czasach – powiedział.
Za produkcję odpowiadają Tadeusz Syka i Joanna Jackowska-Syka, reprezentujący Klasyka Pro oraz Fundację Tylko Orły. Autorem zdjęć jest Krzysztof Mieszkowski, kierownictwo produkcji sprawuje Natalia Mroczek, a producentem kreatywnym jest Michał Broniszewski.
Broniszewski poinformował, że projekt wzbudził zainteresowanie zagranicznych dystrybutorów. – Ogromnie cieszy liczne zainteresowanie społeczności międzynarodowej polską historią i jej bohaterami – powiedział.
Partnerami produkcji są Diecezja Bydgoska, Fundusz Filmowy Kujawy Pomorze wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Urząd Miasta Włocławek.
Zdjęcia realizowane są w Bydgoszczy, Włocławku i Warszawie, a w planach są także nagrania na terenie województwa wielkopolskiego.
Premiera kinowa „Ceny honoru” planowana jest na przełom 2027 i 2028 roku.
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