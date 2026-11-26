Jako dziecko pilnowała domu, by jej matka mogła się modlić. Po latach sama została brutalnie pobita za modlitwę. Z ośrodka detencyjnego wyszła ze złamanymi żebrami, obojczykiem i szczęką. Raport organizacji Korea Future, oparty na 570 wywiadach, odsłania dramat chrześcijan w Korei Północnej, gdzie za wierność Chrystusowi cenę płacą całe pokolenia.

System prześladowania chrześcijan w Korei Północnej obejmuje wszystkie sfery życia: od edukacji szkolnej i kontroli sąsiedzkiej po przesłuchania, tortury i więzienie. Raport brytyjskiej organizacji Korea Future, oparty na 570 wywiadach i materiałach zebranych w tym kraju, dokumentuje przypadki osób represjonowanych za modlitwę, posiadanie Biblii czy kontakty z chrześcijanami w Chinach.

Inwigilacja od najmłodszych lat

Opublikowany w październiku raport „Enemies of the State: Understanding the Persecution of Christians in the Democratic People’s Republic of Korea” (Wrogowie państwa: zrozumieć prześladowania chrześcijan w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej) nie podaje liczby chrześcijan prześladowanych w Korei Północnej. Szczegółowo opisuje jednak mechanizmy represji stosowane przez władze.

System kontroli, wymagający bezwzględnej lojalności wobec rodziny przywódców i Koreańskiej Partii Robotniczej, towarzyszy mieszkańcom na każdym etapie życia. Już w przedszkolach i szkołach podczas zajęć z edukacji politycznej ostrzega się dzieci przed „przesądami”, do których zaliczane są praktyki religijne. Misjonarze i chrześcijaństwo przedstawiani są jako zagrożenie dla państwa.

Kontrola obejmuje również miejsca zamieszkania. W sąsiedzkich grupach nadzoru, znanych jako „inminban", zbierane są informacje o mieszkańcach i zgłaszane władzom wszelkie podejrzane zachowania. Podstawą interwencji mogą być podróże, rozmowy czy posiadanie materiałów religijnych.

Raport przytacza historię Boram, która w 2015 r. otrzymała polecenie zbierania informacji o podejrzanych działaniach, zwłaszcza związanych z religią. Miała identyfikować osoby praktykujące chrześcijaństwo i przekazywać informacje na ich temat swoim przełożonym.

Wiara ukrywana przez pokolenia

Szczególnie wymowna jest historia Sumin. Gdy była dzieckiem, matka prosiła ją, by pilnowała domu podczas modlitwy. Dziewczynka udawała zabawę na zewnątrz, a gdy ktoś się zbliżał, kaszlała, ostrzegając w ten sposób matkę. Po latach córka Sumin stosowała tę samą metodę, aby chronić modlitwę swojej babci.

Sama Sumin doświadczyła brutalnych represji. Podczas pobytu w ośrodku detencyjnym w prowincji Hamgyong Południowy zamknęła oczy, by się pomodlić. Strażnicy zauważyli jej zachowanie i pobili ją. Kobieta opuściła ośrodek z dwoma złamanymi żebrami, złamanym obojczykiem i szczęką.

Posiadanie Biblii lub innych materiałów religijnych często staje się bezpośrednim powodem zatrzymania. Świadek o pseudonimie Doyun opowiedział o matce i córce aresztowanych po donosie sąsiadów. Podczas przeszukania ich mieszkania policja znalazła Biblię.

Według relacji przytoczonych przez BBC władze prowadzą również rejestry rodzinne, w których odnotowuje się przekonania religijne krewnych. Konsekwencje mogą dotykać kolejnych pokoleń: dzieci i wnuki osób uznanych za chrześcijan mogą mieć ograniczony dostęp do szkolnictwa wyższego oraz trudności ze znalezieniem pracy w administracji państwowej.

Raport opisuje także przypadek Nari, która oczekiwała przesyłki z Chin zawierającej m.in. Biblię. Strażnik graniczny poinformował o książce funkcjonariusza służb bezpieczeństwa. Materiały skonfiskowano, a kobietę zatrzymano. Aresztowano również jej krewnego, którego przesłuchano i przewieziono do biura Bezpieczeństwa Państwowego.

Kontakty z chrześcijanami w Chinach mogą prowadzić do więzienia

Dla wielu mieszkańców Korei Północnej ucieczka do Chin stwarza możliwość nawiązania kontaktu z misjonarzami i wspólnotami chrześcijańskimi. Jednak powrót do kraju, zwłaszcza w wyniku przymusowej repatriacji, może oznaczać przesłuchania, tortury i więzienie.

BBC opisało historię Kim Bo-bin, która wyjechała do Chin w 2003 r. i tam poznała misjonarza, dzięki któremu zainteresowała się chrześcijaństwem. W 2007 r. została zatrzymana przez władze chińskie i odesłana do Korei Północnej. Tam tajna policja przesłuchiwała ją m.in. na temat noszenia krzyża. Kobieta zeznała, że przez 23 dni była bita, a następnie skazana na trzy lata przymusowych robót. Po odbyciu kary nadal potajemnie praktykowała wiarę. W 2012 r. udało jej się ponownie uciec do Korei Południowej wraz z córką.

Inna kobieta, występująca pod pseudonimem Minseo, została przesłuchana po uczestnictwie w nabożeństwach w Chinach. Funkcjonariusze pytali ją o częstotliwość wizyt w kościele, jego lokalizację, osoby, z którymi się spotykała, oraz prowadzone rozmowy. Według jej relacji była bita w celu wymuszenia zeznań i zgwałcona.

Lee Young-joo, również repatriowana z Chin, opowiedziała BBC o przesłuchaniach dotyczących kontaktów z misjonarzami i uczestnictwa w nabożeństwach. W areszcie wraz z innymi więźniami modliła się po cichu, trzymając ich za ręce i recytując z pamięci fragmenty Biblii. Obawiała się, że ujawnienie jej wiary spowoduje przeniesienie do obozu dla więźniów politycznych.

Chiny odsyłają uciekinierów mimo groźby represji

Pekin traktuje obywateli Korei Północnej, którzy nielegalnie przekraczają granicę, jako migrantów ekonomicznych, a nie potencjalnych uchodźców. W rezultacie są oni odsyłani do ojczyzny, mimo że po powrocie mogą być narażeni na prześladowania.

Według organizacji Human Rights Watch od stycznia 2024 r. do września 2025 r. Chiny przymusowo odesłały do Korei Północnej co najmniej 406 osób.

Niezależni eksperci ONZ zwracają uwagę, że trzy lata po wznowieniu repatriacji na dużą skalę nadal nie wiadomo, jaki jest los wielu osób odesłanych do kraju ani gdzie są przetrzymywane.

Świadectwa zgromadzone przez Korea Future pokazują, że w Korei Północnej nawet prywatna modlitwa, posiadanie Biblii czy kontakt z chrześcijańską wspólnotą za granicą mogą stać się podstawą represji. Kontrola państwa obejmuje nie tylko samych wierzących, lecz także ich rodziny i kolejne pokolenia.