Nie wystarczy powstrzymać wyścigu zbrojeń, jeśli człowiek nadal zamienia swoje myśli i słowa w broń. Leon XIV przestrzega przed militaryzacją sztucznej inteligencji, wykorzystywaniem religii do celów politycznych i narastającą nienawiścią w świecie cyfrowym. Papież przypomina, że droga do trwałego pokoju prowadzi przez przemianę ludzkich serc i umysłów.

Konflikty zbrojne, militaryzacja sztucznej inteligencji, instrumentalizowanie religii do celów politycznych oraz narastające podziały i nieufność – to wyzwania, na które wskazał Leon XIV podczas spotkania z uczestnikami XV Zgromadzenia Plenarnego Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego. Papież podkreślił konieczność integralnego rozbrojenia, wskazując na szczególną rolę religii w budowaniu pokoju. „Sprostanie tym wyzwaniom wymaga głębokiej przemiany serc i umysłów" – zaznaczył Ojciec Święty.

Dialog nie oznacza rezygnacji z Ewangelii

Ojciec Święty przypomniał, że to w Chrystusie Kościół odnajduje źródło swojej misji ewangelizacyjnej oraz światło, które prowadzi go w spotkaniu z wyznawcami innych religii. Przywołując dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz nauczanie św. Jana Pawła II, wskazał na potrzebę rozpoznawania „ziaren Słowa" w innych tradycjach religijnych.

„Tak właściwie rozumiany dialog nie narusza zasad Ewangelii ani nie osłabia misyjnego powołania Kościoła. Wraz z głoszeniem Dobrej Nowiny dialog daje świadectwo harmonii opartej na prawdzie, urzeczywistnianej w miłości i podtrzymywanej przez nadzieję" – podkreślił Leon XIV.

Spotkajmy się, rozmawiajmy, negocjujmy!

Papież zwrócił uwagę na paradoks współczesnego świata: choć narody są ze sobą coraz bardziej powiązane, lęk, rywalizacja i wykluczenie nadal je od siebie oddalają. Konflikty zbrojne, osłabienie zaufania do współpracy wielostronnej oraz wykorzystywanie religii do celów politycznych wymagają odnowienia zaangażowania na rzecz pokoju.

Wobec narastającego poczucia bezsilności Ojciec Święty ponowił apel zawarty w encyklice Magnifica humanitas: „spotkajmy się, rozmawiajmy, negocjujmy!"

Rozbroić serca i umysły

Leon XIV przestrzegł również przed militaryzacją sztucznej inteligencji, która prowadzi do powierzania maszynom decyzji dotyczących ludzkiego życia i śmierci. W obliczu wyzwań związanych z postępem technologicznym wskazał na konieczność „integralnego rozbrojenia", którego nie można osiągnąć jedynie poprzez porozumienia polityczne czy ograniczenie zbrojeń.

Przywołując encyklikę Pacem in terris św. Jana XXIII, Papież przypomniał, że powstrzymanie wyścigu zbrojeń nie będzie możliwe, jeśli proces rozbrojenia nie dotrze do ludzkich dusz. W tym kontekście wskazał na szczególną rolę religii w przestrzeganiu przed „narastającą pokusą przekształcania w broń nawet myśli i słów".

Wychowywać do pokoju także w świecie cyfrowym

Zdaniem Ojca Świętego kluczowe znaczenie w budowaniu pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego ma wychowanie. Formacja sumień powinna prowadzić do przezwyciężania nienawiści, urazów i obojętności oraz kształtowania relacji opartych na poszanowaniu godności każdego człowieka.

Papież zwrócił szczególną uwagę na środowisko cyfrowe, w którym łatwo potęgują się lęk i uprzedzenia. Zaapelował o wspieranie młodych ludzi w odpowiedzialnym komunikowaniu się, mądrym rozeznawaniu i budowaniu mostów ponad różnicami.

Dialog nie jest domeną specjalistów

Leon XIV zaznaczył, że wychowanie do pokoju przyniesie trwałe owoce tylko wtedy, gdy stanie się odpowiedzialnością całego Ludu Bożego.

„Dialogu nie można powierzać wyłącznie specjalistom. Musi on znaleźć swoje miejsce w rodzinach, parafiach, szkołach i miejscach pracy, aby stał się integralną częścią codziennego życia, a nie jedynie taktyką czy narzędziem" – wskazał.

„Nigdy nie ustawajmy w budowaniu mostów, przezwyciężaniu podziałów oraz dawaniu świadectwa nadziei i pokoju, które są darem zmartwychwstałego Pana" – zaapelował na zakończenie Ojciec Święty.