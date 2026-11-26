Na wigilijnym stole płonie przez kilka godzin, ale jej zakup może zmienić codzienność potrzebującego dziecka. Caritas Polska przygotowała 1,1 mln świec w ramach 33. edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Katolicy, protestanci i prawosławni po raz kolejny łączą siły, by zapewnić najmłodszym szansę na rozwój, wypoczynek i beztroskie dzieciństwo.
Środki z dystrybucji świec będą przeznaczone na pomoc najmłodszym. Od 2000 r. akcja ma charakter ekumeniczny. Uczestniczą w niej Eleos Kościoła prawosławnego i Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego.
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas Polska w 1994 r. W 2000 r. do akcji przyłączyły się również Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego (Diakonia Polska) i Prawosławny Metropolitalny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS.
W tym roku akcja odbywa się pod hasłem „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Caritas planuje rozprowadzić 1 mln 100 tys. świec, a Diakonia Polska i Eleos - po 10 tys.
Inauguracja akcji z udziałem najmłodszych odbyła się w czwartek w świetlicy socjoterapeutycznej Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
- Chcemy, aby każde dziecko, bez względu na swoją sytuację rodzinną, mogło się rozwijać, rozpinać swoje skrzydła, mogło się bawić, uczyć, by mogło po prostu być dzieckiem - powiedział dyrektor Caritas Polska ks. Janusz Majda.
Pieniądze z akcji przekazane są na wiele programów pomocowych dla najmłodszych, w tym np. Wakacyjną Akcję Caritas, w ramach którego dzieci z ubogich rodzin wyjeżdżają na kolonie; program stypendialny „Skrzydła”, czyli stypendia socjalne i rozwijające talenty dzieci z rodzin ubogich, a także na hospicja dla dzieci, ośrodki interwencji kryzysowej dla kobiet czy domy samotnej matki.
- Zakupiona świeca to również symbol naszej solidarności z dziećmi i młodzieżą oraz wyraz autentycznej troski o ich los. Od takich postaw zaczyna się niezgoda na cierpienie i wykluczenie społeczne oraz motywacja do działania - powiedziała dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk. - Zebrane przez Diakonię Polską środki zostaną przeznaczone na pomoc psychologiczną i edukacyjną dla dzieci, leki, czy wsparcie Domu Dziecka w Dzięgielowie - powiedziała Falk.
Dyrektor Eleos Kościoła prawosławnego ks. Doroteusz Sawicki zwrócił uwagę, że Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest świadectwem jedności. - Jest ona tym, co najpiękniejsze, co możemy wspólnie ofiarować światu - powiedział prawosławny duchowny.
- Ufamy, że świece staną się symbolem, który spowoduje, że każdy znajdzie swój rodzaj wsparcia według własnych sił, chęci i możliwości. Ktoś może przygotować paczkę żywnościową dla swoich sąsiadów, ktoś inny wyjdzie do parku i nakarmi zwierzęta, a inny porozmawia z osobą w kolejce do lekarza - powiedział ks. Sawicki.
Świece Eleos można nabyć w parafiach Kościoła prawosławnego, w prawosławnych instytutach kultury czy na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jedna trzecia sumy pozyskanej ze sprzedaży świec pozostaje w terenie parafii, a reszta środków przekazana jest m.in. na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych. Eleos wspiera także m.in. mieszkańców Ukrainy.
Caritas Polska od początku akcji rozprowadziła ponad 52 mln świec.
Od 1996 r. 10 groszy od każdej świecy Caritas przeznaczanych jest na wsparcie dzieci mieszkających poza granicami Polski w miejscach, gdzie są największe kryzysy. W tym roku wsparcie po raz kolejny otrzymają najmłodsi mieszkańcy Kuby. Zebrane środki zostaną przekazane m.in. na funkcjonowanie 40 świetlic socjoterapeutycznych. W poprzednich latach Caritas pomogła dzieciom w Wenezueli czy w Etiopii.
W akcję włącza się także Związek Harcerstwa Polskiego, który co roku odbiera dla Polski Betlejemskie Światło Pokoju, przekazując je następnie do instytucji, wspólnot i tych, którzy chcą je przyjąć. Harcerki i harcerze ZHP odbiorą światło 13 grudnia na Słowacji. W tym roku akcja odbędzie się pod hasłem „Odważni w służbie” i nawiązuje do 26. Światowego Jamboree Skautowego 2027.
Honorowym patronatem akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom objęła w tym roku oficjalnie para prezydencka.
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Na wigilijnym stole płonie przez kilka godzin, ale jej zakup może zmienić codzienność potrzebującego dziecka. Caritas Polska przygotowała 1,1 mln świec w ramach 33. edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Katolicy, protestanci i prawosławni po raz kolejny łączą siły, by zapewnić najmłodszym szansę na rozwój, wypoczynek i beztroskie dzieciństwo.
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