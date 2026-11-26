Zamiast zaproszenia na Mszę św. – tablice z zakazem wstępu. Zamiast katechezy – deklaracje o niewierze, których podpisania żąda się od rodziców. Komunistyczne władze Chin nasilają represje wobec wspólnot religijnych, uderzając w najmłodszych. Zdaniem obrońcy praw człowieka Benedicta Rogersa celem tej polityki jest przerwanie przekazywania wiary kolejnym pokoleniom. W obliczu narastających ograniczeń pojawia się również pytanie o przyszłość porozumienia Watykanu z Pekinem.

Władze Chin nasilają ograniczenia wobec wspólnot religijnych, skutecznie egzekwując zakaz wstępu nieletnich do miejsc kultu. Przy wejściach do kościołów pojawiają się tablice z napisem: „Nieletnim wstęp wzbroniony”, a wiernych kontrolują funkcjonariusze i urzędnicy. Zdaniem działacza na rzecz praw człowieka Benedicta Rogersa, polityka ta ma odciąć młode pokolenie od religii i wpisuje się w prowadzoną przez przywódcę Chin Xi Jinpinga kampanię sinizacji, oznaczająca podporządkowanie wspólnot religijnych ideologii KPCh.

Przy wejściach do zatwierdzonych przez państwo kościołów katolickich umieszczane są znaki, ogłoszenia i transparenty informujące o zakazie wstępu dla nieletnich. Nadzór sprawują przedstawiciele kontrolowanego przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) Chińskiego Katolickiego Stowarzyszenia Patriotycznego, a także pracownicy lokalnych urzędów ds. wyznań i administracji dzielnicowej. Przeprowadzają oni wyrywkowe kontrole obecności wiernych.

W okresie ważnych świąt religijnych i wydarzeń o szczególnej wrażliwości politycznej nadzór jest zaostrzany. W wielu kościołach zainstalowano kamery połączone bezpośrednio z urzędami państwowymi, co umożliwia monitorowanie uczestników nabożeństw.

Zakaz obejmuje również nauczanie religijne i udział dzieci w życiu wspólnot. Uderza zatem w przekazywanie wiary kolejnym pokoleniom.

Ograniczenia w dostępie do sakramentów i katechezy

Jak zauważył Benedict Rogers, wiele istotnych etapów wtajemniczenia chrześcijańskiego przypada na dzieciństwo i młodość. Chrzest, zwykle udzielany niemowlętom, włącza dziecko do wspólnoty Kościoła. Pierwsza komunia święta, przyjmowana zazwyczaj w wieku 7-8 lat, jest kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu młodego katolika. Z kolei bierzmowanie, udzielane najczęściej między 12. a 16. rokiem życia, umacnia więź z Kościołem i potwierdza świadome przyjęcie wiary. Z sakramentami wiąże się katecheza, która przygotowuje dzieci i młodzież do życia religijnego.

Tymczasem ograniczenie dostępu do kościołów oznacza pozbawienie ich możliwości regularnego uczestnictwa w formacji chrześcijańskiej.

O problemie przypomniał niedawno ponownie rozpowszechniony w internecie film z 2019 r. Przedstawia on Mszę św., podczas której biskup Taiyuan w prowincji Shanxi, Paul Meng Ningyou, udzielił bierzmowania kilkorgu dzieciom.

Hierarcha dziękował katechetom i rodzicom za przyprowadzanie dzieci do kościoła. Mówił także o trudnościach związanych z organizowaniem katechezy. „Nie bójcie się” – zachęcał. „Człowiek żyje najwyżej nieco ponad tysiąc dni”.

Nagranie nabrało szczególnego znaczenia w związku z informacjami o ciężkiej chorobie nowotworowej biskupa Menga. Duchowny cierpi na raka krtani i obecnie nie jest w stanie przyjmować pokarmów. Katolicy w całych Chinach modlą się za niego, odmawiając nowennę w intencji jego uzdrowienia.

Presja na szkoły i rodziny

Represje dotyczą również środowiska szkolnego. Według doniesień prasowych placówki oświatowe coraz częściej stają się przedmiotem kontroli mających ustalić przekonania religijne uczniów.

Prowadzone są także działania propagandowe, których celem jest przeciwdziałanie obecności religii w szkołach. Do tych działań zaangażowano Komunistyczną Ligę Młodzieży oraz Federację Kobiet. Rozpowszechniają one dokumenty, takie jak „Oświadczenie o niewierze w jakąkolwiek religię” czy „List informacyjny w sprawie zapobiegania wkraczaniu religii do szkół” i od rodziców żądają ich podpisania. Praktyki te dotyczą nie tylko gimnazjów, lecz także szkół podstawowych i przedszkoli.

W niektórych regionach uczniów zachęca się do zgłaszania wszelkich przejawów aktywności religijnej wśród kolegów i członków rodziny.

Zdaniem Rogersa przypomina to metody stosowane w okresie rewolucji kulturalnej.

Sinizacja religii

Autor artykułu przypomina, że nieufność władz komunistycznych wobec religii towarzyszy Chińskiej Republice Ludowej od chwili powstania. KPCh nie toleruje niezależnych wspólnot i ruchów społecznych, nad którymi nie sprawuje kontroli, ani systemów wierzeń wymagających lojalności wobec autorytetu innego niż partia i jej przywódcy.

W okresie rządów Mao Zedonga religię próbowano całkowicie wyeliminować, spychając ją do podziemia. W kolejnych dekadach zakres represji był zróżnicowany w zależności od regionu i postawy lokalnych władz. W latach 80. i 90. XX wieku oraz na początku XXI wieku w niektórych prowincjach niezarejestrowane wspólnoty religijne mogły funkcjonować ze stosunkowo dużą swobodą, podczas gdy w innych podlegały surowym ograniczeniom.

Według Rogersa w ciągu 14 lat rządów Xi Jinpinga polityka wobec religii została scentralizowana. Jej głównym elementem stała się kampania „sinizacji”, oznaczająca podporządkowanie wspólnot religijnych ideologii KPCh i dostosowanie ich działalności do wytycznych partii.

Autor ocenia, że celem władz jest nie tylko ograniczenie niezależności religii, lecz także przekształcenie jej w narzędzie propagandy państwowej. Nawet jeśli całkowite wyeliminowanie wiary okaże się niemożliwe, partia dąży do przejęcia nad nią pełnej kontroli.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów osłabiania wspólnot religijnych jest, zdaniem Rogersa, odcięcie ich od możliwości rozwoju. Zakaz wstępu dzieci do kościołów utrudnia przekazywanie wiary, uczestnictwo w sakramentach i wychowanie kolejnych pokoleń w tradycji katolickiej. Podobne ograniczenia dotyczą także wspólnot protestanckich i wyznawców innych religii.

Porozumienie Chin z Watykanem pod znakiem zapytania

Rogers zwraca uwagę, że represje wobec katolików i wyznawców innych religii nasiliły się po podpisaniu w 2018 r. porozumienia między Stolicą Apostolską a Chinami w sprawie mianowania biskupów. W zamierzeniu Watykanu umowa miała przyczynić się do uregulowania sytuacji Kościoła katolickiego i stworzyć perspektywy większej wolności religijnej. Zdaniem autora jej skutki okazały się jednak przeciwne do oczekiwanych. Porozumienie było odnawiane w 2020, 2022 i 2024 r., a następnie przedłużone na kolejne cztery lata.

Rogers postuluje, aby podczas kolejnego przeglądu umowy w 2028 r. Stolica Apostolska uwzględniła takie fakty jak zakaz udziału nieletnich w nabożeństwach, uwięzienia duchownych katolickich oraz przypadki mianowania biskupów przez Pekin bez konsultacji z Watykanem.

Autor apeluje, by w przypadku braku poprawy sytuacji wolności religijnej papież Leon XIV zawiesił porozumienie. Stawia przy tym pytanie o zasadność jego dalszego obowiązywania w sytuacji, gdy dzieciom zakazuje się wstępu do kościołów.

Benedict Rogers jest działaczem na rzecz praw człowieka, pisarzem i dyrektorem organizacji Fortify Rights, koncentrująca swoją aktywność głównie w regionie Azji Południowo-Wschodniej.