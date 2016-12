Syria: Turecka armia oskarża IS o zabicie 30 cywilów w Al-Bab

Turecka armia oskarżyła w poniedziałek dżihadystów z Państwa Islamskiego (IS) o zabicie co najmniej 30 cywilów, którzy próbowali uciec z miasta Al-Bab na północy Syrii. Al-Bab to bastion dżihadystów, nad którym tureckie siły próbują przejąć kontrolę.