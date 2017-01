Rozpoczął się 25. Finał WOŚP

W tegorocznym Finale WOŚP uczestniczy ok. 120 tys. wolontariuszy. Zorganizowano blisko 1700 sztabów, w tym 56 zagranicznych. Jak poinformował rozpoczynając Finał Jerzy Owsiak do tej pory zebrano już 2 mln 598 tys. 860 zł. "Kręcimy z Orkiestrą przez 25 lat, to coś niezwykłego. Przez 25 lat zbieramy się, by podczas takiej szalonej niedzieli być ze sobą, cieszyć się jednoczyć, by zbierać pieniądze dla dzieci" - mówił Owsiak rozpoczynając Finał w TVN.

Finałowi towarzyszyć będzie mnóstwo imprez, m.in. koncerty, wydarzenia sportowe, licytacje i różnego rodzaju happeningi. W Warszawie, jak co roku, zorganizowany zostanie koncert przed Pałacem Kultury i Nauki, bieg "Policz się z cukrzycą", a o godz. 20 "Światełko do nieba". WOŚP zbierać będzie pieniądze w całej Polsce, a także za granicą, np. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii, Chinach, Japonii oraz w wielu krajach europejskich.

Fundację można wspierać nie tylko przez datki do puszek wolontariuszy, ale również za pośrednictwem internetu, SMS-ów, czy uczestnicząc w charytatywnych aukcjach. Wszystkie sposoby wymienione są na stronie: http://www.wosp.org.pl/final/wesprzyj. Wiele z nich - m.in. charytatywne SMS-y - będą działać nie tylko w dniu Finału.

Na aukcjach znaleźć można przedmioty ofiarowane przez polityków i osoby publiczne. Na zainteresowanych czekają m.in. spinki do mankietów prezydenta Andrzeja Dudy oraz zdjęcie z obchodów ŚDM od jego żony Agaty Kornhauser-Dudy; dzień z Donaldem Tuskiem w siedzibie Rady Europejskiej i spacer po ministerstwie zdrowia z Konstantym Radziwiłłem. Jest też album "Wykwintne Desery Polskie" z autografem Anny Komorowskiej; lot samolotem nad Słupskiem, Ustką i Rowami z Robertem Biedroniem; kolacja z Januszem Palikotem; konstytucja od Radosława Sikorskiego i pióro Bogdana Borusewicza.

Fanów sportu zainteresować może quad na którym Rafał Sonik debiutował w legendarnym Rajdzie Dakar; kolacja z Robertem Lewandowskim, Złoty Medal Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn z Turcji w 2009 oraz kombinezon narciarski Piotra Żyły z autografami m.in. Kamila Stocha i Macieja Kota. Wielbicieli sportu ucieszyć mogą także aukcje na których są np. kask żużlowca Bartosza Zmarzlika, rakieta tenisowa Agnieszki Radwańskiej z jej autografem; koszulka z podpisem Kuby Błaszczykowskiego; czapka Robert Kubicy i rękawice Kajetana Kajetanowicza.

Wśród atrakcji do wylicytowania jest m.in. lampka pokoju od Caritas Polska; gitara z autografem Carlosa Santany i bilet dla dwóch osób na wszystkie koncerty 54. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2017.

WOŚP wsparł w tym roku także m.in. odchodzący z wojska dowódca generalny gen. broni Mirosław Różański. Na aukcję przekazał m.in. wyposażenie i umundurowanie, w jakim uczestniczył w ćwiczeniach wojskowych Anakonda-1.