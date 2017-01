UNHCR: Serbii potrzeba w tym roku na uchodźców 40 mln dolarów

Według niej jest to kwota dwukrotnie większa od ubiegłorocznych wydatków na ten cel.

Cytowana w poniedziałek przez serbskie media przedstawicielka UNHCR w Belgradzie Francesca Bonelli zapewniła, że Serbia nie będzie pozostawiona sama sobie z problemem, który dotyczy nie tylko jej, lecz całej Europy. Przy obliczaniu niezbędnego wsparcia będą uwzględniane wydatki na wyżywienie, noclegi, ochronę zdrowia i inne potrzeby uchodźców, ale również dotacje dla serbskich władz lokalnych. W Serbii jest obecnie 17 ośrodków dla uciekinierów, w których przebywa łącznie około 6 tys. osób.

Zdaniem serbskich władz ruch na uważanej od marca ubiegłego roku za zamkniętą trasie bałkańskiej utrzymuje się nadal. Wcześniej przez Serbię przejeżdżało każdego dnia od 6 do 10 tys. uchodźców dziennie, podczas gdy obecnie 6 tys. przebywa na jej terytorium stale - poinformował w poniedziałek sekretarz stanu w ministerstwie pracy Nenad Ivaniszević.

Jak się szacuje, mimo zaostrzenia kontroli granicznych do Serbii przedostaje się codziennie nielegalnie od 150 do 200 ludzi. W ciągu bieżącego roku może to dać w efekcie od 12 do 13 tys. przybyszów - podała serbska telewizja N1.