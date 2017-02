Katolicki kampus powstanie w Płocku

Ks. Włodzimierz Piętka: Bp Piotr Libera zapowiedział ważne zmiany, które dotyczą szkół katolickich w naszej diecezji. Czy ich powodem jest tylko czekająca nas reforma edukacji?

Bp Mirosław Milewski: Tak, to jest z pewnością czynnik determinujący planowane działania. Trzeba jednak także pamiętać o zmianach demograficznych i dokonujących się procesach społecznych. Jako Kościół musimy umieć właściwie znaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości. Zapowiedziane decyzje Biskupa Płockiego bazują na odczytaniu „znaków czasu”. Uważam wręcz, że nie szukanie nowych rozwiązań byłoby z naszej strony wielkim zaniedbaniem i niewykorzystaniem szansy, która się nadarza. Dokonując tych gruntownych zmian chcemy zrobić coś dobrego w kwestii edukacji ludzi młodych, jak również pomocy społecznej skierowanej do osób starszych.

Szkoły katolickie wrócą do gmachów seminaryjnych w Płocku, które niestety, od kilku lat pustoszeją, bo nie przybywa powołań. Czy sprowadzenie tu liceum i utworzenie podstawówki jest sposobem na zagospodarowanie gmachów przy ul. Nowowiejskiego 2 w Płocku?

Przede wszystkim nie tracimy nadziei, że nigdy nie zabraknie powołań w naszej diecezji. Sprawdzenie do Płocka szkół katolickich z Sikorza to swoisty powrót do korzeni i stuletniej tradycji katolickiego liceum w tym miejscu. Taki przecież był zamysł bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego. Planowane działania, mówiąc bardzo współczesnym językiem, to "wersja 2.0", tego pierwotnego zamysłu. Myślimy też perspektywicznie, dlatego powołujemy od 1 września 2017 r. również katolicką szkołą podstawową, której przecież do tej pory w Płocku nie ma.

Jak to możemy sobie wyobrazić, że w jednym miejscu, obok Wyższego Seminarium Duchownego, znajdą się teraz inne szkoły i uczniowie o dużej rozpiętości wiekowej od I klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej?

Organizacyjnie i strukturalnie będą dwa niezależne od siebie obiekty: szkoła oraz seminarium. Podobnie, jak to miało miejsce w przeszłości, zostaną oddzielone gmach WSD od części, w której znajdowało się przez lata Niższe Seminarium Duchowne. Nowe szkoły katolickie będą miały do dyspozycji i na wyłączność piękny obiekt, całkowicie odrębny od seminarium. To będą dwa podmioty niezależne od siebie i żyjące swoim życiem!

Czeka więc nas szereg prac projektowych, budowlanych i remontowych. To wszystko już jest w fazie planowania. Dodam, że szkoły: podstawowa, liceum i wygaszane od nowego roku gimnazjum, podobnie jak dotychczas, będą koedukacyjne. Naszym celem jest stworzenie w Płocku nowoczesnego kampusu, przyjaznego i bezpiecznego dla uczniów o wyraźniej katolickiej tożsamości. Na wiosnę planowany jest dzień otwartych drzwi. Wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza rodziców wraz dziećmi, już dziś serdecznie zapraszamy!

Jakie będą te szkoły? Jaka jest wizja ich rozwoju?

Chcemy, aby dewizą szkół były: bezpieczeństwo, wysoki poziom nauczania i tożsamość. Zapewni to wyspecjalizowana opieka i kadra nauczycielska, niewielka liczba uczniów w poszczególnych oddziałach. Chcemy, aby w każdym roczniku liceum powstały dwa profile: humanistyczny i matematyczno-fizyczny, dlatego do współpracy zaprosimy pracowników naukowych naszego seminarium i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej w Płocku. Oczywiście trzon nauczycielski stanowić będzie dotychczasowa kadra z Sikorza. Wyjątkową przestrzeń dla naszych uczniów stworzą też: kaplica, biblioteka i piękna architektura tego miejsca. Patronem szkół będzie św. Stanisław Kostka. W ten wymowny i konkretny sposób chcemy też upamiętnić zbliżającą się 450. rocznicę jego śmierci.

W Sikorzu k. Płocka pozostanie duży obiekt po szkołach...

I chcemy ten wielki potencjał tego miejsca wykorzystać! Powstanie tam wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-lecznicza służąca osobom starszym i potrzebującym pomocy. Ponadto, planujemy powołanie do istnienia także zakładu opiekuńczo-leczniczego a także domu dziennego pobytu, który zapewniłby seniorom z Płocka i okolic dzienny pobyt oraz opiekę. Obiekt w Sikorzu, pierwotnie był bardzo dużym domem rekolekcyjnym, co stwarza dobre możliwości do zagospodarowania go pod kątem takiej właśnie działalności. Chcemy, by to ambitne przedsięwzięcie było wotum wdzięczności peregrynację obrazu Pani Jasnogórskiej w naszej diecezji.