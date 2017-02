Jak zamachy uderzają we francuską turystykę

Paryż i region paryski straciły 1,5 mln turystów w 2016 roku w następstwie ataków terrorystycznych - poinformował we wtorek Regionalny Komitet Turystyki (CRT). Oznacza to straty wysokości ok. 1,3 mld euro; brakuje zwłaszcza turystów z Chin i Japonii.