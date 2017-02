RCB: spodziewany wzrost poziomu wody w rzekach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia (w trzystopniowej skali) dla 5 z 16 województw. Dotyczą one województw: lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Alert IMGW, drugiego stopnia, dotyczy województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego.

Według najnowszych prognoz Instytutu we wtorek temperatura maksymalna wyniesie nawet plus 9 stopni Celsjusza, a w środę - plus 11 stopni.