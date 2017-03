Rozpoczęła się ekumeniczna "Jałmużna Wielkopostna"

W Warszawie rozpoczęto 1 marca "Jałmużnę Wielkopostną". W ramach tej wspólnej akcji Kościoła katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego do polskich domów trafi w najbliższych dniach ponad 800 tys. Skarbonek Miłosierdzia, do których można będzie wrzucać ofiary na pomoc dla najbardziej potrzebujących podopiecznych trzech kościelnych organizacji humanitarnych.

"Jałmużna Wielkopostna pokazuje, że trzeba pomagać innym bez względu na ich wyznanie czy pozycję społeczną, ale ze względu na sytuację, w której się znajdują" - powiedziała podczas potkania z mediami Wanda Falk, dyrektor generalna Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zwróciła uwagę, że skarbonki wielkopostne trafią w tym roku niemal do każdej luterańskiej rodziny.



W ramach tegorocznej akcji przygotowano ponad 800 tys. tekturowych skarbonek, z których 790 tys. przygotowała Caritas Polska, 20 tys. prawosławny Eleos, a 15 tys. ewangelicka Diakonia. Skarbonkę może otrzymać każdy, rozdawane one są one w parafiach i na lekcjach religii. Zastępca dyrektora Caritas Polska ks. Henryk Matusiewicz zapowiedział, że w tym roku dodatkowo 90 tys. skarbonek będzie dostępnych razem z czasopismem „Mały Gość Niedzielny”.



W Kościele katolickim akcję promuj Szkolne Koła Caritas, których jest w Polsce blisko 2,7 tys. oraz Parafialne Zespoły Caritas, których funkcjonuje ok. 5 tys. Datki zbierane będą w czasie Niedzieli Palmowej poprzedzającej Wielkanoc lub w czasie następującej po świętach Niedzieli Miłosierdzia.



W okresie Wielkiego Postu do Skarbonki Jałmużny Wielkopostnej wrzucane będą datki będące równowartością drobnych przyjemności, których każdy może sobie odmówić. Drobne ofiary, zbierane przez młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych drobnych przyjemności, przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym.



Ks. Doroteusz Sawicki z prawosławnego Eleosu wyjaśnił KAI, że celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy bliźnich oraz realna pomoc dla nich. Podkreślił, że pomoc udzielona komuś, kto jej potrzebuje, jest również darem dla samego siebie, ponieważ przybliża nas do Królestwa Bożego.



Organizowaną po raz 23. wielkopostną inicjatywę Caritas można także wspierać, wysyłając SMS z hasłem POMAGAM pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Caritas Polska z dopiskiem Jałmużna Wielkopostna. Szczegółowe informacje dotyczące akcji i działalności Caritas na rzecz osób starszych i chorych znaleźć można na stronie internetowej: www. jalmuzna-akcjecaritas.com .