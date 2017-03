Bez smartfonów - sam na sam z Jezusem

W trzydniowym spotkaniu uczestniczyło 76 członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z całej diecezji.

- Mamy ponad 200 KSM-owiczów w diecezji. Znaczna część tej grupy jest obecna na organizowanych przez nas rekolekcjach. Wymieniają się. Część była na adwentowych, część na wielkopostnych. Dbamy o ducha w KSM-ie. Jest wielki głód Pana Boga w człowieku, ale jest też wielki głód spotkania z drugim człowiekiem. Tutaj te dwie płaszczyzny się zazębiają. Młodzi przyjechali, by spotkać się z rówieśnikami i jednocześnie zaczerpnąć coś dla siebie - wzmocnić swojego ducha w taki sposób, aby ten czas pokuty i nawrócenia realizował się w ich życiu - mówi ks. Grzegorz Łabądź, diecezjalny asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Radomskiej.

Podczas rekolekcji młodzi uczestniczyli m.in. w porannych i wieczornych modlitwach, Mszach św., spotkaniach. Odmawiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Była też adoracja Najświętszego Sakramentu.

- Adoracja trwała około 2 godziny - najpierw w ciszy, potem była prowadzona tak, by młodzi się wyciszyli. A to nie jest łatwe. Trzeba zostawić smartfony i być tylko: ja i Jezus Chrystus - mówi ks. Grzegorz.

Konferencje głosił ks. Marcin Zieliński, student prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

- Podczas tych rekolekcji chcieliśmy dać poprowadzić się słowu Bożemu. Chcieliśmy odczytać te słowa i zastanowić się, co one konkretnie znaczą dla młodego człowieka w dzisiejszym świecie. A są to bardzo konkretne wyzwania Chrystusa, aby miłować swoich nieprzyjaciół i być doskonałym. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania, co to znaczy kochać drugiego człowieka i realizować tę doskonałość poprzez służbę Bogu i Ojczyźnie w KSM-ie. Zasialiśmy ziarno. Po cichu te słowa zapadają w sercach młodych. Miejmy nadzieję, że ten czas spędzony tutaj w kaplicy na kolanach zaowocuje - powiedział ks. Marcin.

W Czarnej był Dawid Bukalski z parafii Miłosierdzia Bożego w Goździe, prezes KSM Diecezji Radomskiej.

- Rekolekcje to niezwykły czas formacji, wymiany doświadczeń, spotkań z drugim człowiekiem i pogłębiania swojej wiary. To czas, kiedy młodzież długo i intensywnie pracuje i nad sobą, i nad swoimi oddziałami. Każdy z nas jest inny, ale spotykamy się w jednym celu, by czynnie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Rekolekcje wielkopostne to przede wszystkim formacja duchowa, ale nie tylko, bo dużo jest też czasu, by spotkać się z drugim człowiekiem i wymienić doświadczenia. Była też chwila, żeby zaplanować kolejne półrocze w działaniu KSM w diecezji - powiedział Dawid.

Planów jest dużo. KSM-owicze przygotowują się już do obchodów 25-lecia istnienia stowarzyszenia, które będą w przyszłym roku. A w najbliższym czasie organizują I Turniej w Piłkę Siatkową w Wolanowie, formacyjne spotkanie w Mniszku, a 20 maja w Suchedniowie - patriotyczny rajd.

- KSM ma przyszłość. Widać, że młodzi chcą się duchowo rozwijać i przede wszystkim działać. W naszej diecezji jest 14 oddziałów. Chciałbym, żeby duszpasterze zaangażowali się w działalność stowarzyszenia, by odrodziły się oddziały, które kiedyś istniały w naszej diecezji - mówi ks. Łabądź.