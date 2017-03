Białoruś: w czwartek ponad 50 wyroków skazujących

"W Mińsku odbyło się 46 rozpraw; jednego z zatrzymanych odwieziono do szpitala, bo źle się poczuł" - powiedziała PAP Nasta Łojka z Wiasny. Z monitoringu tej organizacji wynika także, że kolejne osiem osób otrzymało kary aresztu i grzywien w Mohylewie, a jeszcze co najmniej dwie - w Grodnie.

Spośród osób sądzonych w Mińsku większość skazano na karę aresztu od 12 do 15 dni. Jeden z zatrzymanych, Anton Daniłau, źle się poczuł i został zabrany przez pogotowie. Sędzia uniewinniła jedną osobę - dziennikarkę Dyjanę Seradziuk, której zarzucano złamanie przepisów dotyczących imprez masowych podczas protestu w obronie Kuropat 21 lutego. Rozprawy odbywały się jedna po drugiej w trzech sądach rejonowych - Centralnym, Pierwomajskim i Sowieckim.

W Mohylewie, jak informuje na swojej stronie internetowej Wiasna, skazano osiem osób. Cztery osoby zostały ukarane grzywnami od 230 (ok. 500 zł) do 575 rubli (ok. 1200 zł), dwie skazano na karę aresztu na 15 dni, jedną - na 12 dni. 62-letni emeryt Alaksandr Nożenka otrzymał najniższą możliwą karę - ostrzeżenie. W Grodnie na kary aresztu skazano dwóch aktywistów. Co najmniej jedną osobę zwolniono, a dwie kolejne przesłuchano i oczekują na rozprawę.

W środę w Mińsku, Grodnie i Mohylewie odbyły się protesty przeciwko dekretowi nr 3 o walce z pasożytnictwem, który zobowiązuje osoby niepracujące do uiszczania specjalnego podatku. Według różnych szacunków w uzgodnionym z władzami proteście w stolicy uczestniczyło od ponad tysiąca do nawet trzech tysięcy osób, w Grodnie i Mohylewie, gdzie władze nie udzielały zgodę na marsze, odpowiednio - do 800 i ok. 500.

W czwartek przedstawiciel służby prasowej białoruskiego MSW oświadczył, że zatrzymania były związane z "poważnymi naruszeniami przepisów o imprezach masowych", ponieważ pomimo wezwań milicjantów uczestnicy protestu mieli zasłonięte twarze, co w myśl ustawy jest nielegalne.