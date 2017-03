Polak nuncjuszem w Rwandzie

Ojciec Święty Franciszek mianował na tę funkcję ks. prał. Andrzeja Józwowicza, kapłana diecezji łowickiej. To wielka radość dla Kościoła łowickiego, który obchodzi 25-lecie istnienia.

Ksiądz Andrzej Józwowicz urodził się w Boćkach 14 stycznia 1965 roku. Został wyświęcony na kapłana 24 maja 1990 roku. Jest doktorem obojga praw. Wstąpił do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej 1 stycznia 1997 r., pracując kolejno w przedstawicielstwach papieskich w Mozambiku, Tajlandii, Węgrzech, Syrii, Iranie i ostatnio w Rosji jako radca nuncjatury. Zna języki włoski, angielski, francuski, rosyjski i portugalski. Ksiądz Józwowicz jest kapłanem inkardynowanym do diecezji łowickiej.

18 marca papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Rwandzie, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa ze stolicą tytularną w Lauriaco.

Na stronie diecezji łowickiej pojawił się komunikat ks. Piotra Karpińskiego, rzecznika prasowego diecezji, wyrażający radość z nominacji: "Kościół Łowicki, przeżywający 25-lecie swojego istnienia, biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świecy kierują słowa miłości i synowskiej czci ku Ojcu Świętemu Franciszkowi, dziękując za włączenie kapłana naszej diecezji, ks. prał. dr. Andrzeja Józwowicza, do grona następców apostołów. Księdzu Arcybiskupowi Nominatowi życzymy, by jego dalsza posługa dyplomatyczna w służbie Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej była owocnym dziełem ewangelizacyjnym Kościoła, służącym pokojowi, sprawiedliwości oraz umacnianiu szacunku dla godności każdego człowieka. Otaczamy Księdza Arcybiskupa Nominata modlitwą i serdeczną pamięcią przed Bogiem, za wstawiennictwem naszych patronów, św. Wiktorii i bł. o. Honorata" - oznajmia ks. Karpiński.

Jednocześnie rzecznik zapowiada, że bliższe informacje dotyczące święceń biskupich ks. Józwowicza podane zostaną w najbliższym czasie.