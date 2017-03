Będzie kanonizacja Franciszka i Hiacynty Marto z Fatimy

Franciszek Marto (1908-1919) i jego siostra Hiacynta Marto (1910-1920) zostali ogłoszeni błogosławionymi w 2000 r. przez papieża Jana Pawła II. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny trzeciej uczestniczki objawień Maryjnych sprzed stu laty, s. Łucji Dos Santos (1907-2005).



Kongregacja wydała także dekret o uznaniu cudu za wstawiennictwem bł. Angelo z Acri (Luki Antonia Falcone), włoskiego kapucyna żyjącego w latach 1669-1739.



Dekrety o uznaniu cudu za wstawiennictwem błogosławionych otwierają drogę do ich kanonizacji. Obecnie należy oczekiwać ogłoszenia konkretnych dat tego obrzędu. Niewykluczone, że do kanonizacji pastuszków z Fatimy mogłoby dojść już 13 maja, podczas wizyty papieża Franciszka w tym portugalskim sanktuarium.



Ojciec Święty przychylił się też do prośby członków Kongregacji o kanonizację dwóch grup błogosławionych z Ameryki Łacińskiej. Są to: ks. Andrzej de Soveral, ks. Ambroży Franciszek Ferro i bł. Mateusz Moreira z 27 Towarzyszami - męczennicy, zabici z nienawiści do wiary w Brazylii w 1645 r.; a także Krzysztof, Antoni i Jan, nastoletni Męczennicy z Tlaxcala, zabici w Meksyku w 1529 r.



Z kolei drogę do beatyfikacji otwierają dekrety potwierdzające męczeństwo sług Bożych. Pierwszy dotyczy José Maríi Fernándeza Sáncheza i 32 Towarzyszy - kapłanów i braci koadiutorów ze Zgromadzenia Misjonarzy oraz 6 świeckich ze Stowarzyszenia Cudownego Medalika Najświętszej Maryi Panny, zabitych z nienawiści do wiary w 1936 r., w czasie wojny domowej w Hiszpanii.



Drugi dekret uznaje męczeństwo indyjskiej klaryski franciszkanki Reginy (Rani) Marii Vattalil (1954-1995), zabitej 40 ciosami noża w Indiach przez wynajętego zabójcę.



Ogłoszono także dekrety o heroiczności cnót włoskich sług Bożych: kapucyna i apostoła trędowatych o. Daniele da Samarate (Felice Rossiniego, 1876-1924); zakonnicy obrządku bizantyjskiego, s. Macriny Raparelli, założycielki Zgromadzenia Sióstr Bazylianek Córek św. Makryny, 1893-1970); oraz Danieli Zanetta (1962-1986), należącej do ruchu Focolari.