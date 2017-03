Rusza Jerycho Różańcowe

To nieustanna modlitwa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, która w diecezji radomskiej potrwa do 23 grudnia.

- To przede wszystkim adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa wynagradzająca za grzechy świata i każdego z nas. To modlitewny "szturm do nieba" w intencjach świata, Kościoła, Ojczyzny, Diecezji, Parafii. Uklękniemy ze świadomością szerzącej się niewiary, istnienia wojen, nienawiści i ciągłego zagrożenia pokoju. To gorąca modlitwa błagalna o łaskę odnowy duchowej naszych serc, rodzin, dzieci, młodzieży oraz kapłanów i osób życia konsekrowanego - mówił bp Henryk Tomasik na antenie Radia Plus Radom.

Ordynariusz wystosował także specjalne zaproszenie: „Czcigodni Księża, Drodzy Bracia i Siostry W sobotę, 25 marca 2017 roku, w katedrze radomskiej, o godzinie 11.00, będziemy dziękować Panu Bogu za dwadzieścia pięć lat Diecezji Radomskiej. Naszym uroczystościom będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski. W tym dniu rozpoczniemy także wielką modlitwę adoracyjno-wynagradzającą: Jerycho Różańcowe. Podejmujemy prośbę Matki Bożej skierowaną do świata podczas objawień w Fatimie. Pragniemy całą Diecezją wyznać wiarę w Bożą sprawiedliwość i składać wynagrodzenie za zło istniejące w świecie. Skierujemy do nieba także wspólną modlitwę o nawrócenie grzeszników. Drodzy Bracia i Siostry, serdecznie zapraszam na tę uroczystość. bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski”

Jerycho rozpocznie się w dekanacie Radom Centrum. Początek Mszą św. o 18.00 i zakończenie Mszą św. 24 godziny później.

Porządek pierwszego tygodnia:

25-26 marca (sobota/niedziela): kościół pw. Opieki NMP (katedra)

26-27 marca (niedziela/poniedziałek): kościół pw. MB Bolesnej (Osiedle Obozisko)

27-28 marca (poniedziałek/wtorek): kościół pw. Świętej Rodziny (ul. Kelles-Krauza)

28-29 marca (wtorek/środa): kościół pw. św. Wacława (Stare Miasto)

29-30 marca (środa/czwartek): kościół pw. św. Jana (fara)

30-31 marca (czwartek/piątek): kościół pw. MB Miłosierdzia (Osiedle XV-lecia)

31 marca - 1 kwietnia (piątek/sobota): kościół pw. sw. Urszuli (Osiedle Dzierzków)