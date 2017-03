Franciszek: Jestem tu pośród was jako kapłan i wkraczam do Mediolanu jako ksiądz

Witany entuzjastycznie przez tysiące ludzi papież odwiedził dwie rodziny w ich mieszkaniach, po czym spotkał się z miejscowymi mieszkańcami na placu przed „Białymi Domami”, a następnie z przedstawicielami rodzin cygańskich, muzułmańskich, imigrantów i miejscowej ludności. Franciszek rozmawiał prywatnie z poszczególnymi osobami.



Papież podziękował za powitanie "u wrót Mediolanu" i dary: ręcznie zrobioną "stułę", znak typowo kapłański i obraz Matki Bożej. "Tej stuły nie kupiliście już gotowej, ale została wytworzona tutaj, została utkana przez niektórych z was własnymi rękoma. To sprawia, że jest ona o wiele bardziej cenna i przypomina, że chrześcijański kapłan jest wybierany spośród ludu i aby służyć ludowi" - powiedział Franciszek i wyznał, że jego kapłaństwo jest "darem Chrystusa, ale jest `tkane` przez was, przez nasz lud z jego wiarą, jego trudem, modlitwami, łzami"



Dziękując za niedawno odnowiony obraz Matki Bożej zwrócił uwagę że Jej wizerunek w Mediolanie wita każdego na szczycie katedry. "Przypomina mi o trosce Maryi, biegnącej na spotkanie z Elżbietą. Jest to staranie, troska Kościoła, który nie zostaje w centrum, aby czekać, ale wychodzi na spotkanie wszystkich, na obrzeża, wychodzi także na spotkanie niechrześcijan, również osób niewierzących ...; i niesie wszystkim Jezusa, który jest miłością Boga, który stał się ciałem, który nadaje sens naszemu życiu i zbawia je od zła" - mówił Ojciec Święty.



Odnosząc się do renowacji obrazu papież podkreślił, że Kościół zawsze potrzebuje „renowacji”, bo składa się z grzeszników. "Pozwólmy, aby Bóg dokonał naszej renowacji swoim miłosierdziem. Dajmy sobie oczyścić serce, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu" - zachęcał Franciszek i dodał: "W ten sposób Matka uczy nas, byśmy dali się oczyścić miłosierdziem Boga, aby świadczyć o świętości Jezusa".



Z osiedla „Białe Domy” Franciszek udał się do mediolańskiej katedry na spotkanie z kapłanami i osobami konsekrowanymi, gdzie powita go arcybiskup Mediolanu kard. Angelo Scola, po czym odpowie on na kilka pytań zadanych mu przez obecne tam osoby.