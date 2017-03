Utracone, ale nie całkowicie

Na cmentarzu komunalnym w Koszalinie, w specjalnym grobie, przy którym znajduje się charakterystyczny pomnik, pochowano ciała 111 dzieci pozostawionych w koszalińskim szpitalu. Był to już 13. tego typu pogrzeb. W sumie, od kwietnia 2011 roku, w Koszalinie pochowano już 2807 dzieci zmarłych przed urodzeniem.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca. Eucharystii oraz ceremonii na cmentarzu przewodniczył ks. Piotr Subocz, kapelan szpitali w Koszalinie.

W Słupsku pogrzeb dzieci utraconych odbył się po raz piąty. Pochowano dotychczas ciała 122 dzieci. Tym razem - kolejnych 86. Msza św. w intencji rodziców po stracie sprawowana była w kościele pw. św. Jacka. Modlitwie w kościele oraz na cmentarzu przewodniczył ks. Cezary Iwanowski, kapelan słupskiego szpitala.

W grudniu 2016 roku w miejscu pochówku dzieci utraconych na Nowym Cmentarzu w Słupsku stanął pomnik, o czym pisaliśmy TUTAJ

Prochy 9 dzieci zmarłych przed urodzeniem spoczęły także w zbiorowym grobie na cmentarzu komunalnym w Pile. Pogrzeb dzieci odbył się tam po raz piąty. Dotychczas w specjalnym grobie pochowano 77 dzieci. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Jana Bosko. Modlitwę, również na cmentarzu, prowadził ks. Ryszard Ryngwelski, dziekan dekanatu pilskiego. Również w Pile, w miejscu pochówku dzieci utraconych, znajduje się pomnik.

W pogrzebach uczestniczyli nie tylko rodzice po stracie dziecka. Uczęszczają na nie także osoby, które poprzez swoją obecność, pragną podkreślić prawdę o godności człowieka od momentu poczęcia.

W Szczecinku czwarty pogrzeb dzieci utraconych odbędzie się 8 kwietnia. Msza św. w intencji rodziców po stracie dziecka sprawowana będzie o godz. 12 w kościele Mariackim. Następnie o godz. 13 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu Komunalnym.

Do tej pory w Szczecinku pochowano prochy 25 dzieci. Podczas kwietniowego pogrzebu pochowanych zostanie kolejnych 22 dzieci.

Sprawując obrzędy pogrzebu dzieci nienarodzonych, kapłan ubrany jest w strój liturgiczny koloru białego. Kościół wierzy bowiem, że dzieci zmarłe przed urodzeniem, mimo, że nie mogły być ochrzczone, dostępują zbawienia.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna w dokumencie "Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu" (2007) nie pozostawia wątpliwości: "Istotnie, wielkie miłosierdzie Boga, »który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni« (1Tm 2,4), i miłość Jezusa do dzieci, która kazała Mu powiedzieć: »Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im« (Mk 10,14), pozwalają nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu".

Warto przypomnieć, że w kilku miastach w diecezji regularnie odbywają się Msze św. w intencji rodziców po stracie dziecka. W Koszalinie taka Msza św. sprawowana jest w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 18 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (oo. franciszkanów). W kościele Mariackim w Szczecinku - w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 18. W Pile, w kościele pw. św. Józefa - w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 12.