Wstań z kanapy i powiedz: "Tak dla życia"

Pod hasłem "Tak dla Życia" 2 kwietnia ulicami Warszawy przejdzie już po raz dwunasty Marsz Świętości Życia.

- Nie przypadkiem zapewne odbywa się w 12. rocznicę śmierci Jana Pawła II, nazywanego papieżem rodzin - mówi warszawsko-praski duszpasterz rodzin, ks. Robert Wielądek, zapowiadając że głównym celem marszu będzie afirmacja życia, małżeństwa i rodziny. - Chcemy ewangelizować w ten sposób Warszawę i jej mieszkańców podkreśla.

Marszowi towarzyszy akcja "Pielucha dla malucha". Pod katedrę praską i przed Kolumnę Zygmunta można przynieść artykuły dziecięce ,które wspomogą małych mieszkańców Domów Samotnej Matki w Chyliczkach i Zielonce.

- Ta pomoc pomaga nam przetrwać każdorazowo nawet przez trzy miesiące - mówi s. Senta Krajza ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, kierująca Domem w Chyliczkach, dającego schronienia co najmniej dziesięciu mamom i ich dzieciom rocznie.

Marsz poprzedzą Msze święte w obu warszawskich katedrach. W archikatedrze św. Jana Chrzciciela Eucharystii o godz. 11 będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz a jej uczestnicy na zakończenie będą mogli przyjąć błogosławieństwo indywidualne lub całej rodziny. Dzieci wysłuchają krótkiej katechezy, po czym podziękują rodzicom za dar życia, wręczając im przygotowane wcześniej serca.



W tym samym czasie Mszy św. w katedrze św. Floriana na Pradze będzie przewodniczył bp Kazimierz Romaniuk. Bezpośrednio po niej warszawsko-praska gałąź marszu wyruszy w kierunku Placu Zamkowego. Około godz. 12.40 wszyscy uczestnicy spotkają się przy Kolumnie Zygmunta - tam przewidziane jest wystąpienie metropolity warszawskiego na rozpoczęcie marszu oraz świadectwa rodzin. Trasa marszu prowadzić będzie Krakowskim Przedmieściem do bazyliki Świętego Krzyża.



Kard. Nycz zapraszając mieszkańców Warszawy do udziału w Xll Marszu Świętości Życia zachęca, by w ten sposób przyczynić się do wielkiej promocji świętości życia. Zwraca też uwagę, że to Jan Paweł ll uczył "abyśmy byli zdeterminowaní i gotowi bronić każdego życia poczętego i każdego człowieka - wtedy, gdy jest malutkim dzieckiem i gdy jest stary i chory".



Zdaniem abp. Henryka Hosera XII Marsz Świętości Życia jest wyjątkową okazją, żeby podziękować Bogu za to, że nas obdarzył życiem. - Bóg jest jedynym źródłem życia i to życie nam przekazuje - podkreśla biskup warszawsko-praski i zachęca, by opowiadać się za życiem, także wtedy, gdy coraz bardziej rozpowszechnia się cywilizacja śmierci.



Modlitewnym "zapIeczem" marszu jest rozpoczęte 25 marca Warszawskie Jerycho. W kaplicy sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, które opiekują się oknem życia przy Hożej 53 do soboty trwa nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia. Również w parafiach obu warszawskich diecezji przez caly tydzień wierni modlą się w tej intencji. Ruchy i stowarzyszenia przygotowały wezwania do modlitwy podczas codziennych Mszy świętych.



Organizatorami marszu są archidiecezja warszawska i diecezja warszawsko-praska. Jego nazwa nawiązuje do Dnia Świętości Życia, obchodzonego 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Kościół w Polsce ustanowił ten dzień w odpowiedzi na apel Jana Pawła Il zawarty w encyklice "Evangelíum vitae" z 1995 r.



Po raz pierwszy Marsz Świętości Życia odbył się w Warszawie 25 marca 2006. Od 2010 r. w jego organizację włączyła się diecezja warszawsko-praska. Zakończenie marszu planowane jest na godz. 13.