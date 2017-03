Już wkrótce sprawdzisz, ile masz punktów karnych

Sprawdzenie będzie usługą darmową. Można będzie jednak sprawdzić tylko swoje konto. Wymagane będzie do tego posiadanie profilu zaufanego (eGO) i wejście na stronę obywatel.gov.pl. System na razie nie będzie wykazywał kierowców, którzy osiągnęli próg 24 punktów karnych albo go przekroczyli. Widoczni w nim będą tylko ci, którzy mają od 1 do 23 punktów.

Usługa będzie częścią nowego systemu informatycznego CEPiK 2.0 (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), który etapowo będzie wdrażany do czerwca 2018 r.