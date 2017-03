Ekspert: wydarzenia w Łucku na rękę przeciwnikom zbliżenia Kijowa i Warszawy

"Jest to korzystne dla wszystkich przeciwników zbliżenia ukraińsko-polskiego. Dla tych, którzy nie chcą, by Ukraina i Polska znajdowały porozumienie w sprawach pamięci historycznej, by ze sobą współpracowały i budowały jeśli nie silny sojusz regionalny, to efektywne partnerstwo" - powiedziała.

Zdaniem Hetmanczuk, przed zakończeniem śledztwa w sprawie ataku na konsulat w Łucku trudno wskazać jego winnych, ale - jak zaznaczyła - są w naszym regionie państwa, którym zbliżenie Ukrainy i Polski się nie podoba.

"Nie mamy dowodów na to, że stoi za tym siła trzecia, lecz z drugiej strony nie ma też podstaw, by sądzić, że w społeczeństwie ukraińskim poziom antypolskich nastrojów jest tak wysoki, żeby dochodziło do tak poważnych aktów agresji" - oświadczyła.

Ekspertka uważa, że mimo ciężkiego dla wzajemnych relacji 2016 roku, Ukraińcy i Polacy udowodnili, że są w stanie kontynuować dialog, a na niektórych szczeblach nawet ten dialog nasilili.

"Kijów zrozumiał, że należy rozmawiać z Warszawą i nie można tu unikać nawet dialogu historycznego, którego przez długi czas strona ukraińska unikała. Panuje tu zgoda, że przeszłość w naszych stosunkach nie może być zakładniczką przyszłości" - stwierdziła.

"Ukraina po prostu zrozumiała, że sprawa dialogu historycznego jest dla strony polskiej niezwykle ważna, stąd po stronie ukraińskiej widać już gotowość do rozmowy na ten temat. Powiem więcej: jest też gotowość do opracowania mapy drogowej pojednania czy planu działań, który, jak oczekuję, zostanie rozpatrzony na komitecie konsultacyjnym prezydentów Ukrainy i Polski 11 kwietnia" - dodała.

Hetmanczuk zwróciła uwagę, że elity dwóch krajów powinny również poważnie traktować takie problemy, jak widoczny w Polsce dyskomfort społeczny, który wywołany jest dużą liczbą pracujących tam Ukraińców, czy też ryzyko, które pojawia się w związku z planowanym przez UE zniesieniem wiz dla obywateli ukraińskich.

"Mam jednak nadzieję, że Ukraina i Polska będą w stanie znaleźć wspólne mechanizmy, które pozwolą te sprawy rozwiązać. Słowo wspólne jest tutaj kluczowe. Wszędzie musimy szukać możliwości wspólnej reakcji, wspólnego działania i byłoby bardzo dobrze, gdybyśmy rozpoczęli wspólne śledztwa odpowiednich służb Ukrainy i Polski w sprawie podobnych aktów agresji" - oświadczyła.

"Sądzę, że naszym dwóm państwom wystarczy mądrości, by nie iść na smyczy pewnych radykalnych i populistycznych elementów, które chciałyby, by w naszych stosunkach dominowały konflikty; bo tego właśnie chcą siły, które stoją za takimi aktami jak w Łucku" - powiedziała dyrektor Instytutu Polityki Światowej w rozmowie z PAP.