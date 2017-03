"Zatrzymany przez ABW uchodźca 2 lata walczył w Syrii dla ISIS"

Żaryn powiedział PAP, że mającego w Polsce status uchodźcy obywatela Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej Kyuria A. ABW zatrzymała 24 marca, przeszukano też miejsca związane z zatrzymanym. Śledztwo zostało wszczęte dzięki informacjom, uzyskanym przez ABW - zaznaczył.

Pod nadzorem prokuratorów z mazowieckiego wydziału zamiejscowego ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie postawiono mu zarzuty dotyczące udziału w obcym wojsku, lub obcej organizacji wojskowej. Za taki czyn grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zarzucono mu również przestępstwo związane z posiadaniem broni palnej, lub amunicji, a co kodeks przewiduje karę od 6 miesięcy do lat 8 więzienia. 27 marca sąd aresztował go na trzy miesiące.

Żaryn powiedział PAP, że śledztwo w całości prowadzi Departament Postępowań Karnych ABW. Jak ujawnił, z materiału dowodowego zebranego przez ABW wynika, iż uchodźca "podjął obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowej służbie najemnej". "Przez dwa lata miał walczyć w szeregach Państwa Islamskiego w Syrii" - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Zaznaczył, że w tym celu uchodźca przekroczył nielegalnie granice Polski.

Śledztwo na wniosek ABW zostało wszczęte w trybie nowej ustawy o działaniach antyterrorystycznych - podkreślił Żaryn.

Śledztwo mazowieckiego wydziału dotyczy "podejrzenia udziału Kyuri A. oraz innych osób w latach 2013-15 w działalności zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej w krajach Bliskiego Wschodu, poprzez przyjęcie w tej organizacji wojskowej służby najemnej" - podał rzecznik.

Zaznaczył, że czynności i działania śledczych nadal trwają, a śledztwo jest rozwojowe.