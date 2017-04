Czy jesteśmy gotowi bronić Jezusa?

W homilii arcybiskup zauważył, że Jezus jest zawsze ten sam - zarówno, gdy witano Go w triumfalnym pochodzie do Jerozolimy, jak i wtedy, gdy został zdradzony, poniżony i przybity do krzyża.

- Nic się w Nim nie zmieniło, a jednak różnie był przez ludzi traktowany - zauważył metropolita.

Tłumaczył też, że wystarczyło kilka dni, by śpiewy na cześć Chrystusa zmieniły się w oskarżenia o bluźnierstwo. Niektórzy, przyłączając się do słów Kajfasza, stwierdzili wręcz, że winien jest śmierci.

- Tak zaczęła się Jego męka, tak zaczęła się Jego droga na Golgotę i tak zdążał do momentu, w którym oddał swego Ducha w ręce Ojca - zaznaczył.

Zdaniem metropolity przeżywana dziś Niedziela Męki Pańskiej jest okazją, by postawić sobie pytanie, kim jesteśmy stając przed Chrystusem, a także kim On jest dla nas.

Arcybiskup zastanawiał się też, ile dziś jest w nas tej radości wiary, by wołać na cześć Chrystusa, oraz by Go bronić za wszelką cenę. Zauważył przy tym, że również dzisiaj nie brakuje tych, którzy odwracają się od Niego i są w stanie przyjąć zapłatę, by Go zdradzić.

- Ile jest mojego udziału w tym, że biczowano Go grzechami całego świata? Ile jest w nas odwagi, by w chwili próby i konieczności dawania świadectwa nie powtórzyło się w nas nieszczęsne zaparcie się Piotra? Ile jest w nas gotowości, by być razem z Nim, cierpiącym, broniąc Go swoją jednoznaczną postawą, wobec tych, którzy złorzeczą, wyśmiewają i ciągle żądają świadectwa? - dopytywał.

Zastanawiał się też, czy Chrystus jest dla nas Prawdą, a przez to Drogą i Życiem, czy jednak "oszustem", jak nazwali Go arcykapłani tuż po zatoczeniu kamienia na Jego grobie.

- Ile w nas jest gotowości, by budować całą naszą nadzieję na tym, że grób nie jest ostatnim słowem Jego pielgrzymki na ziemi, ale że Jego ostatnim słowem jest zmartwychwstanie? - dopytywał.

Abp Jędraszewski zaznaczył również, że właśnie z takimi pytaniami powinniśmy wejść w najwspanialsze i najbardziej znaczące dla nas misterium paschalne Jezusa.