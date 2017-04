"Rozbitkowie" - polscy muzycy na rzecz pomocy ofiarom wojny w Syrii

Utwór autorstwa Mateusza Pospieszalskiego do którego słowa napisał Bartłomiej Kudasik, został wyprodukowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

- Mamy nadzieję, że te słowa z piosenki „Rozbitkowie” zostaną w sercach Polaków, ale też zaniosą nadzieję Syryjczykom na to, że odbudują swój dom, że ich miasto powstanie do życia po raz drugi. Tak jak kiedyś z gruzów podniosła się Warszawa - powiedział Norbert Szczepański, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II, które jest producentem utworu.



"Cieszę się, że mogę uczestniczyć w takiej akcji, ponieważ mogę zwrócić uwagę ludzi na to, że wcale nie jest dobrze, żeby nie zapominać, żeby pomagać" - powiedział Mateusz Pospieszalski, kompozytor, aranżer i jeden z wykonawców piosenki "Rozbitkowie".



Muzycy zaangażowani w projekt pomocy nie pobrali za udział nim honorarium. W akcję zaangażowana jest również Agencja Muzyczna Polskiego Radia, która udostępniła studia nagraniowe. Całość projektu zrealizowało Centrum Myśli Jana Pawła II.



Program "Rodzina Rodzinie" działa od 4 października 2016 r. i jest odpowiedzią polskiego społeczeństwa na apel papieża Franciszka o to, żeby każda parafia i rodzina przyjęła rodzinę uchodźców syryjskich. Informacje o rodzinach z Aleppo przesyłanych przez przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich z tego miasta umieszczane są na stronie internetowej programu www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Polskie rodziny, parafie, wspólnoty, przedsiębiorcy oraz polscy biskupi obejmują rodziny syryjskie półroczną opieką finansową. Do dziś w akcję zaangażowało się 22 polskich biskupów, 500 księży, 870 parafii i ponad 7000 darczyńców indywidualnych, głównie rodzin. Półroczne wsparcie dzięki temu otrzymuje już ponad 3100 rodzin w Aleppo.



Zespół Caritas Polska odwiedził w marcu Aleppo spotykając się z rodzinami otrzymującymi wsparcie z programu Rodzina Rodzinie. Sytuacja na miejscu wciąż jest dramatyczna, wkoło panuje wojna, ludzie nie mają prądu, są duże problemy z dostawą wody i żywności. Oni wciąż proszą nas o pomoc – powiedział ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.



Sytuacja w objętej wojną Syrii wciąż jest bardzo trudna. Natychmiastowej pomocy potrzebuje 13 milionów Syryjczyków. W najbliższą niedzielę w kościołach w całej Polsce odbędzie się zbiórka na rzecz ofiar wojny w Syrii, której udzielać będzie Caritas Polska.

BPCaritas Rozbitkowie - M.Pospieszalski, Kayah, A.Nowak, A.Rusowicz