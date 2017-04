Rychwałd: jest bazylika!

Na 25 marca datowany jest dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w imieniu papieża Franciszka nadający kościołowi parafialnemu św. Mikołaja w Rychwałdzie na Żywiecczyźnie tytuł Bazyliki Mniejszej. Dokument ukazał się dokładnie w tym dniu, w którym ćwierć wieku wcześniej papież Jan Paweł II powołał do istnienia diecezję bielsko-żywiecką.

Świątynia w Rychwałdzie jest drugą w diecezji bielsko-żywieckiej, która cieszyć się będzie tytułem bazyliki. Rok temu godność tę otrzymał kościół nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie. Wiadomo już, że uroczystość oficjalnego ogłoszenia dekretu watykańskiej kongregacji nastąpi w niedzielę 23 lipca podczas Mszy św. o godz. 11.00. Głównym celebransem będzie kardynał Robert Sarah. Ten gwinejski biskup od 2014 roku kieruje Kongregacją do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i to on podpisał dekret ustanawiający bazylikę w Rychwałdzie.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr /Foto Gość Opis sanktuarium zamieszczono w specjalnej księdze. − Starania o tytuł bazyliki dla naszego kościoła rozpoczęliśmy w 2015 roku, zaraz po zakończeniu obchodów pięćdziesięciolecia koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej Rychwałdzkiej − wyjaśnia proboszcz rychwałdzki o. Bogusław Kocańda. Po zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji inicjatywa została zaakceptowana na forum Konferencji Episkopatu Polski. 6 czerwca ubiegłego roku bp Roman Pindel złożył wniosek w tej sprawie w watykańskiej kongregacji.

Tytuł bazyliki Ojciec Święty przyznaje świątyniom wyjątkowym ze względu na znaczenie duszpasterskie lub walory historyczne i architektoniczne. Istnieje siedem bazylik większych: św. Jana, św. Piotra, św. Pawła, Matki Bożej Większej oraz św. Wawrzyńca w Rzymie oraz św. Franciszka i Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Liczba bazylik mniejszych na całym świecie sięga dwóch tysięcy. W Polsce to miano nosiło dotąd 140 świątyń. Kościół w Rychwałdzie jest 141. bazyliką w kraju. Poprzednio tytuł ten uzyskał kościół św. Józefa w Poznaniu (w listopadzie ubiegłego roku). Jako pierwszy na ziemiach polskich tytuł bazyliki otrzymał w 1901 roku kościół Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Papież Jan Paweł II ustanowił 57 bazylik w Polsce, Benedykt XVI - 28, papież Franciszek - 12. Najwięcej kościołów z tytułem bazyliki ma archidiecezja krakowska - 14. Po 8 bazylik mają diecezje tarnowska i warmińska, po 6 katowicka, przemyska i poznańska.