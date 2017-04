Projekt dot. metropolii warszawskiej wycofany

Sasin powiedział na konferencji prasowej, że podczas konsultacji społecznych ws złożonego przez posłów PiS w Sejmie projektu ustawy pojawiło się bardzo wiele pytań. "To przekonało nas również do tego, że ten projekt powinien być w dalszym ciągu konsultowany, dyskutowany. Projekt, czy sama idea w tej chwili metropolii warszawskiej, tego jak ona powinna być skonstruowana" - mówił.

"Dlatego podjęliśmy decyzję jako wnioskodawcy, żeby ten projekt wycofać w tej chwili z parlamentu, dzisiaj takie pismo do pana marszałka ws. wycofania projektu poselskiego będzie skierowane" - poinformował.

Sasin podkreślił, że wyniki konsultacji społecznych ws. projektu zostaną przekazane do Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, żeby eksperci współpracujący z Instytutem dokonali analizy uwag i informacji przekazanych mieszkańców podwarszawskich gmin.

"Aby w dalszym ciągu próbować, czy zaproponować nowe rozwiązania metropolitalne, najlepszą drogą byłaby droga budowania, czy stworzenia projektu rządowego w oparciu również o tę dyskusję i w oparciu o te uwagi mieszkańców, które zostały zgłoszone" - stwierdził.

Poseł PiS zaznaczył, że jako wnioskodawcy projektu politycy PiS będą oczekiwać na analizy ekspertów i wówczas będą mogli powiedzieć o "jakichś dalszych pracach, które dotyczyłyby ustawy o metropolii warszawskiej".

"Uważamy, że taka ustawa o metropolii warszawskiej jest potrzebna i w jakiejś przyszłości, (...) aby stworzyć dobry projekt, który będzie cieszył się powszechnym poparciem mieszkańców, taka ustawa powinna zafunkcjonować" - podkreślił.

Sasin ocenił, że "bardzo duże emocje", które wzbudził projekt dot. metropolii warszawskiej "były również z powodów politycznych bardzo mocno podsycane przez opozycję, która wprowadziła do obiegu informacyjnego bardzo wiele nieprawdziwych informacji, które w jakiś sposób do części mieszkańców dotarły".

Jak mówił pytania, które były zadawane podczas konsultacji społecznych dot. projektu, "te opinie świadczą o tym, że akcja dezinformacyjna miała dosyć szeroki zasięg, chociażby pytania dotyczące samodzielności gmin, zasad funkcjonowania tej metropolii mimo wielokrotnego wyjaśniania, jak widać w dalszym ciągu budzą niepokój".

Sasin pytany, czy uważa to za swoją porażkę odpowiedział, że porażką dla mieszkańców jest to, że dyskusja nt. metropolii przebiegała "w tak skrajnie niemerytoryczny sposób". "Opozycja postanowiła wykorzystać tę dyskusję do wzniecenia wojny politycznej, bo ten temat jak żaden być może inny do takiej wojny politycznej się nie nadaje" - stwierdził.

"To jest temat, który nas do niedawna wszystkich łączył, niezależnie od różnic politycznych, bo zarówno PiS, jak i PO, jak i inne ugrupowania opozycyjne twierdziły, że taka ustawa metropolitalna jest potrzebna, a dla celu walki politycznej nasi konkurenci postanowili idee metropolii warszawskiej właśnie na ołtarzu walki politycznej" - powiedział poseł PiS.

Sasin wyraził przekonanie, że prace nad projektem będą nadal trwały i efekt w postaci ustawy o metropolii warszawskiej "zostanie osiągnięty".

Pytany o zapowiedziane już referenda w kilkunastu podwarszawskich gminach, które są pokłosiem zaproponowanego przez PiS projekt ustawy ws metropolii warszawskiej, odpowiedział, że nie wie, jakie wyniki przyniosłyby te referenda.

"W tej chwili wydaje się, że one są całkowicie bezprzedmiotowe, w momencie, kiedy nie ma się do czego w tych referendach odnosić" - ocenił.

"Co do wyniku legionowskiego to ten wynik - powtórzę to ponownie - został skrajnie wypaczony przez kłamliwą kampanię referendalną, którą prowadził samorząd legionowski przy wsparciu PO" - dodał Sasin.

26 marca w gminie Legionowo zorganizowano referendum, w którym 94,27 proc. mieszkańców, którzy wzięli w nim udział, opowiedziało się przeciwko przyłączeniu Legionowa do metropolii warszawskiej. Referenda organizują kolejne podwarszawskie gminy; w maju i czerwcu głosowania odbędą się m.in. w Błoniu, Babicach Starych, Nieporęcie, Konstancinie-Jeziornej, Wieliszewie, Michałowicach, Izabelinie, Piasecznie, Podkowie Leśnej, Milanówku, Józefowie, Ożarowie Mazowieckim.

Projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy trafił do Sejmu pod koniec stycznia. Zakładał, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Przeciwko projektowi ustawy ws. metropolii warszawskiej protestowali politycy opozycji, w tym PO, Nowoczesnej i PSL. W niedzielę zakończyły się organizowane przez PiS w podwarszawskich gminach konsultacje społeczne ws. projektowanych rozwiązań.

Sasin był w piątek również pytany o pomysł wprowadzenia dwukadencyjności w samorządach. Jak podkreślił PiS ma dwukadencyjność "na swoim sztandarze wyborczym". "To jest jeden z elementów naszego programu wyborczego, który prezentowaliśmy jeszcze przed wyborami i się z tego założenia nie wycofujemy" - powiedział.

"Natomiast nie ma jeszcze konkretnego projektu, więc nie jestem w stanie oczywiście powiedzieć o tym, jak konkretnie te zapisy będą wyglądały. Myślę, że trzeba czekać aż taki projekt się pojawi w parlamencie" - dodał.