Franciszek do włoskiej Akcji Katolickiej: Nie leniuchować, ale iść na peryferie

Ojca Świętego powitali prezes Włoskiej Akcji Katolickiej (ACI) Matteo Truffelli i jej krajowy asystent kościelny bp Gualtiero Sigismondi.



Kościół jest wdzięczny ACI za te półtora wieku jej istnienia – zapewnił papież, dodając, że jest to „historia umiłowania świata i Kościoła”, historia świeckich w każdym wieku. Rozpoczęli ją dwaj młodzi wówczas ludzie: Mario Fani i Giovanni Acquaderni – przypomniał mówca, a jego słowa były wielokrotnie przerywane oklaskami i okrzykami. Podkreślił, że również dla niego rocznica ta ma wymiar w pewnym sensie rodzinny, jako że jego ojciec i babcia również należeli do tego stowarzyszenia.



Nawiązując do minionych lat Ojciec Święty zaznaczył, że ACI ma za sobą „piękną historię” i zaraz dodał, że „nie można jednak iść ze wzrokiem zwróconym w przeszłość ani spoglądać na siebie w lustrze czy oddawać się błogiemu lenistwu”. Zaapelował do obecnych, aby zawsze pamiętali o tym, gdyż idąc w ten sposób, popełnia się wielki błąd. Dodał żartem, że wygodne lenistwo sprzyja obrastaniu tłuszczem i podwyższa poziom cholesterolu.



„Zachęcam was, abyście nadal byli narodem uczniów-misjonarzy, którzy żyją radością i świadczą o niej, wiedząc, że Pan kocha nas nieskończoną miłością i którzy wraz z Nim kochają głęboko historię, w której żyjemy” – przekonywał mówca. Podkreślił, że „tego uczyli nas wielcy świadkowie świętości, którzy wyznaczyli drogę waszego stowarzyszenia”. Wymienił w tym kontekście postaci Giuseppe Toniolo, Armidę Barelli, Piergiorgio Frassatiego, Antoniettę Meo, Teresio Olivellego i Vittorio Bacheleta. “Akcjo Katolicka, żyj na wysokości swych dziejów! Żyj na wysokości tych kobiet i mężczyzn, którzy was poprzedzili” – życzył papież.



Wezwał również członków stowarzyszenia, aby zawsze służyli diecezji, wokół biskupów, aby zawsze pozostawali w służbie parafii. Za swoją adhortacją „Evangelii gaudium” przypomniał, że parafia nie jest jakąś instytucją nietrwałą, ale stanowi przestrzeń, w której osoby mogą się czuć przyjęte, gdy się im towarzyszy w procesie ich wzrastania. „Tak rzeczywiście jest, ale tylko wtedy, gdy parafia nie zamyka się w sobie i gdy parafialny oddział Akcji Katolickiej nie zamyka się w sobie, ale pomaga parafii, aby pozostawała z ludem” – przestrzegł Ojciec Święty. Dodał, że każda inicjatywa, jaka się pojawia, „winna mieć na celu ewangelizację, a nie samozachowawczość”.



Franciszek zaapelował, aby – tak jak to było w ciągu tych 150 lat – członkowie Akcji odczuwali silnie odpowiedzialność „za sianie dobrego ziarna Ewangelii w życiu świata przez posługę miłości i zaangażowania politycznego”. Bardzo mocno podkreślił w tym kontekście, że chodzi o potrzebę angażowania się w wielką Politykę, „pisaną wielką literą”. Ma to się dokonywać także za pośrednictwem „pasji edukacyjnej i udziału w konfrontacji kulturalnej”.



„Rozszerzajcie swe serca, aby rozszerzać serca swych parafii” – życzył papież. Zachęcił swych słuchaczy, aby byli „wędrowcami wiary” i obejmowali wszystkich, zwłaszcza ubogich.



Na zakończenie zwrócił się do wszystkich członków ACI – dzieci, młodzieży i dorosłych, wzywając ich, aby szli naprzód, docierając do wszystkich peryferii. „Idźcie i bądźcie tam Kościołem mocą Ducha Świętego!” – zakończył swe przemówienie.