Zbigniew Wodecki w ciężkim stanie trafił do szpitala

Zbigniew Wodecki to legenda polskiej muzyki. Piosenkarz ma 67 lat i ciągle gra około 100 koncertów rocznie. W ostatnich dniach świętował jubileusz 40-lecia pracy artystycznej. Wokalista trafił do szpitala w ciężkim stanie we wtorek, 9 maja. Informację te jako pierwszy podał serwis "Przeambitni.pl", a potwierdził w rozmowie z "Interią" menadżer Wodeckiego.

Gdy pojawią się bardziej szczegółowe informacje zostanie opublikowane oświadczenie w tej sprawie.

W związku z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia piosenkarza odwołano jego koncert w Gnieźnie.