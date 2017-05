"Gar’Ingavi", czyli jak zakonnica napisała powieść fantasy

Gdy benedyktynka Anna Małgorzata Borkowska napisała tę opowieść, jej współsiostry były przerażone... O tym, dlaczego to zrobiła, opowiedziała w wywiadzie, jakiego udzieliła portalowi "Aleteia".

Powieść "Gar'Ingavi. Wyspa szczęśliwa" została napisana przez siostrę Annę Borkowską jeszcze w latach 80. Jej pierwsze wydanie ukazało się w 1988 r., a drugie przed kilkoma tygodniami. Z tej okazji benedyktynka udzieliła wywiadu, w którym opowiada o jej niezwykłej przygodzie z tworzeniem baśniowego świata.

Z rozmowy z Joanną Operacz dowiadujemy się, że s. Anna od dzieciństwa uwielbiała wymyślać różne historie. Ta skłonność nie minęła wraz z przekroczeniem zakonnych murów. Jednak, gdy napisała swoją opowieść o wyspie szczęśliwej, pełnej legendarnych stworzeń, współsiostry wpadły w przerażenie, a ksieni klasztoru nie wiedziała, co z tym zrobić. W krytycznym momencie za publikacją utworu opowiedział się jeden z ówczesnych biskupów. Od tego czasu jednak wiele się zmieniło - dziś to zakon sam oddelegował siostrę do pisania powieści o reformatorce benedyktynek - matce Magdalenie Mortęskiej.

"Gar'Ingavi. Wyspa Szczęśliwa" to historia, w której walka o władzę przeplata się z oczekiwaniem przez mieszkańców na powrót tajemniczego Ora. Od końca marca w księgarniach dostępne jest drugie wydanie powieści.

Siostra Anna Małgorzata Borkowska to polska benedyktynka urodzona w 1939 r. Od lat zajmuje się przede wszystkim historią życia zakonnego, szczególnie zaś zakonów żeńskich. Jest również autorką powieści, w tym literatury dla dzieci. Śluby zakonne złożyła w 1970 r. Otrzymała doktorat honoris causa KUL.

Przemowa s. Anny po uhonorowaniu doktoratem honoris causa KUL (od 8:05 min):

Tv KUL - telewizja dla Ciebie! KUL Doktorat Honoris Causa KUL dla s. Małgorzaty Anny Borkowskiej OSB 2 czerwca 2011