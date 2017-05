Przyznali się do zamachu w Manchesterze

Państwo Islamskie (IS) przyznało się we wtorek do przeprowadzenia dzień wcześniej w Manchesterze, w północno-zachodniej Anglii, zamachu bombowego. Oświadczenie w tej sprawie opublikowała powiązana z dżihadystami agencja propagandowa Amak. Podobny tekst pojawił się też na oficjalnej stronie IS.