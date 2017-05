Nie festiwal, a koncert. Nie Opole, a Kielce

Wszystko wskazuje na to, że relację z amfiteatru Kadzielnia zobaczą widzowie 10 czerwca zamiast widowiska z Opola.

Koncert Muzyki Polskiej Piosenki w Kielcach zamierza zorganizować TVP z władzami tego miasta. Jak zapowiada Andrzej Sygut, wiceprezydent Kielc, w przyszłym tygodniu, po powrocie prezydenta, Wojciecha Lubawskiego z urlopu, ma zostać podpisana umowa z Jackiem Kurskim. Podkreśla jednak, że nikt tu nikomu niczego nie zabiera, bo nie będzie to żaden Festiwal Opolski w Kielcach.

- Jestem przekonany, że pan prezydent Opola podjął decyzję o zakończeniu współpracy z TVP w zakresie organizacji festiwalu, kierując się dobrem i interesem swojego miasta. W wyniku tej decyzji tego festiwalu nie ma, jest próżnia. My, kierując się tymi samymi kryteriami, dobrem i interesem naszego miasta, mieliśmy obowiązek, tę wielką korzyść, która została niczyja, po prostu podnieść z ziemi - podkreśla wiceprezydent Kielc, dodając, że o organizację przez TVP festiwalu u siebie ubiegało się kilka miast.

Organizatorem artystycznym koncertu będzie Telewizja Polska, jednak TVP nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tej informacji, nie podała też szczegółów imprezy, programu ani artystów.

Czy to próba zorganizowania alternatywy dla opolskiego festiwalu czy jedynie wypełnienia ramówki - i co na to prezydent Opola?

Czy będzie to ostateczne zerwanie rozmów z TVP w sprawie organizacji festiwalu w Opolu? Jak na razie do wznowienia mediacji ze stacją telewizyjną, która była współorganizatorem KFPP od początku jego istnienia, nawoływali radni miejscy prawicy. O poparciu w kwestii organizacji opolskiego festiwalu jesienią zapewnił władze miasta także marszałek Opolszczyzny, zaś radni sejmiku województwa opolskiego przyjęli podczas czwartkowej sesji rezolucję, w której apelują do samorządowców w innych częściach kraju, by nie przejmowali organizacji festiwalu piosenki polskiej.

Tymczasem na opolskim rynku otwarto dziś Międzynarodowe Targi Turystyki "W Stronę Słońca", właśnie zaczyna się XV Festiwal Nauki, zaś klucze miasta przejęli na kilka dni studenci.