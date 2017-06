Caritas: Kilkadziesiąt tysięcy dzieci wyjedzie na wakacje

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP, organizatorom zależy na tym, żeby dzieci poznały nowych kolegów i zwiedziły nieznane dotąd miejsca. "Dlatego podopiecznych z Polski północnej wyślemy na wczasy w góry, a dzieci z południa pojadą nad morze; dzieci z terenów wiejskich będą zwiedzać miasta, m.in. Kraków i Warszawę, a te mieszkające w metropoliach będą odpoczywać na łonie natury" - powiedział.

W przesłanym PAP komunikacie czytamy, że "akcja skierowana jest w pierwszej kolejności do podopiecznych świetlic socjoterapeutycznych i parafialnych Caritas, młodzieży objętej programem +Skrzydła+ oraz dzieci zgłoszonych przez rodziców z rodzin, dla których wyjazd poza miejsce zamieszkania bez wsparcia finansowego jest niemożliwy". W zeszłym roku z oferty skorzystało 30 tys. dzieci. Dzieci, pod opieką wykwalifikowanej kadry i wolontariuszy, wyjadą do 50 ośrodków kolonijnych należących do Caritas oraz 100 ośrodków wczasowych wynajmowanych na potrzeby akcji na terenie całej Polski.

"Wakacyjny wyjazd dzieci może wydawać się mało ważny - ale to pozór. Wyjeżdżając na wakacje, dzieci uczą się przekraczać bariery, rozwijają się ich relacje, marzenia i plany. To dzięki poszerzaniu horyzontów można wyjść z ograniczeń i dziedziczenia biedy" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor Caritas Polska, ks. Marian Subocz.

Autorzy komunikatu informują, że podobnie jak w latach ubiegłych, "dzięki wsparciu z funduszy Senatu RP, do Polski przyjedzie 1157 dzieci polonijnych z Ukrainy, Białorusi i Litwy". Będą spędzać czas z rówieśnikami z Polski, uczyć się języka polskiego, poznawać tradycje swoich przodków oraz wzbogacać swoją wiedzę o kraju, zwiedzając zabytki w największych polskich miastach".

Wakacyjna Akcja Caritas to jedno z najstarszych przedsięwzięć tej organizacji w Polsce. Dzięki niemu niezamożne dzieci wyjeżdżają na wakacje od ponad 20 lat, biorą w nim udział wszystkie Caritas diecezjalne w Polsce. Akcja finansowana jest między innymi z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, zbiórek diecezjalnych, darowizn indywidualnych sponsorów i darczyńców oraz dotacji samorządowych.

Caritas Polska jest największą charytatywną organizacją pozarządową w kraju. Została reaktywowana 10 października 1990 r. przez Konferencję Episkopatu Polski. Odwołuje się do tradycji pracy dobroczynnej Caritas sprzed 1950 roku. Działa na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Od 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego.