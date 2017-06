Najstarsza michalitka na świecie kończy dzisiaj 106 lat

Obecnie mieszka w domu macierzystym michalitek w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu. S. Gabriela jest jedyną żyjącą osobą, która poznała współzałożycielkę zgromadzenia Sługę Bożą matkę Annę Kaworek. Co więcej, ze zgromadzeniem jest związana od ponad 100 lat.

- Siostra Gabriela jest w kondycji stosownej do swojego wieku, ale cały czas chodzi. Większość czasu spędza w kaplicy, praktycznie od rana do wieczora otacza świat modlitwą. Pewnym problemem jest jej słabszy słuch – mówi s. Natanaela Bednarczyk, przełożona generalna zgromadzenia.



– Jest zatopiona w Bogu, czuje się zrealizowana, potrafi być wdzięczna za wszystko, co ją spotyka. Mówi nawet, ze jak coś boli, to ona to przyjmuje. Dla nas jest błogosławieństwem i darem – dodaje.



S. Gabriela Sporniak urodziła się w 17 czerwca 1911 r. w Rogach, niedaleko Krosna. Na chrzcie otrzymała imię Helena. Rodziców prawie nie znała. Ojciec został wcielony do wojska i trafił do niewoli rosyjskiej, a matka zmarła na siejącą wówczas grozę hiszpankę. Najpierw zajęła się nią ciotka – siostra jej mamy, ale sama miała dziewięcioro dzieci i trudno jej było zająć się kolejnym. I tak, mając 5 lat, Helenka trafiła do ochronki prowadzonej przez panny od ks. Markiewicza, jak nazywano michalitki jeszcze przed zatwierdzeniem zgromadzenia. Przyjęła ją matka Anna Kaworek, współzałożycielka michalitek.



Dziewczynki mieszkały z siostrami w ubogich chatach, nie miały bowiem jeszcze własnego domu, nieraz też brakowało jedzenia. Dzieci miały także swoje obowiązki. Helenka pilnowała krów, gęsi, kur i kaczek. Gdy była starsza, nauczyła się szyć i haftować, z czego potem zasłynęła w zakonie. Przez wiele lat stworzyła tysiące ornatów, stuł i sztandarów. Jeszcze przed kilkoma laty s. Gabriela, mimo że przekroczyła 100 lat, nadal zajmowała się szyciem.



W 2012 r., kiedy przypadała setna rocznica śmierci założyciela zgromadzenia bł. ks. Bronisława Markiewicza, siostra Gabriela podjęła postanowienie, że uszyje 100 stuł. Zrealizowała je, a stuły trafiły do Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym oraz na misje.



W lutym 1928 r. Helena Sporniak została postulantką michalitek. Pierwszą profesję złożyła 29 września 1931 r., a wieczystą - 28 września 1934 r., stając się już na zawsze s. Gabrielą.