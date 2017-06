Franciszek: Pokarm eucharystyczny oznacza pełne zdanie się na Jezusa

Nawiązując do publicznych obchodów właśnie dzisiaj we Włoszech i w wielu innych krajach uroczystości Bożego Ciała papież przypomniał, że chociaż "w każdą niedzielę wspólnota kościelna gromadzi się wokół Eucharystii, sakramentu ustanowionego przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy", to jednak "raz w roku z radością obchodzimy święto poświęcone tej centralnej tajemnicy wiary, aby wyrazić pełnię naszego uwielbienia la Chrystusa, który daje siebie jako pokarm i napój zbawienia".



"W Eucharystii Jezus, tak jak to uczynił wobec uczniów z Emaus, dołącza do nas, pielgrzymów w dziejach, aby karmić naszą wiarę, nadzieję i miłość: aby dać nam pociechę w doświadczeniach; aby nas wspierać w zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości i pokoju" - mówił dalej Ojciec Święty. Podkreślił, że "ta solidarna obecność Syna Bożego" dotyczy całego świata. Zwrócił uwagę, że "karmienie się Jezusem Eucharystycznym oznacza także ufne zdanie się na Niego i umożliwienie Mu kierowania nami".