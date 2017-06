Kard. Farrell w Polsce - nie tylko o "Amoris laetitia"

W Gnieźnie (Wielkopolskie) odbywa się I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny. Forum organizowane jest w odpowiedzi na ogłoszoną przed rokiem papieską adhortację apostolską na temat rodziny "Amoris laetitia" i wezwanie papieża Franciszka do nowego spojrzenia na duszpasterstwo małżeństw i rodzin, które powinno być "zasadniczo misyjne, wychodzące, będące blisko ludzi".

W spotkaniu biorą udział diecezjalni duszpasterze małżeństw i rodzin, doradcy życia rodzinnego, a także stowarzyszenia, fundacje, zgromadzenia zakonne, które służą małżeństwu i rodzinie.

Gość forum, kard. Kevin Joseph Farrell przypomniał, że papieski dokument wzywa księży, hierarchię kościelną, ale także osoby świeckie do przygotowania wspólnego nauczania na temat rodziny.

"+Amoris laetitia+ zwraca uwagę na to, że rola osób świeckich w aktywnym promowaniu rodziny, we wspomaganiu w tym księży jest wręcz niezbędna" - powiedział. Jak zaznaczył, tylko wkład świeckich sprawi, że odpowiedź Kościoła na problemy dotykające małżeństwa i rodziny, tj. rozpadanie się małżeństw, czy nadużycia w rodzinie, nie będzie "zbyt steoretyzowana".

Hierarcha stwierdził, że współczesne rodziny "stoją wobec ogromnych wyzwań, ogromnych trudności, zagrożone są powstawaniem ran".

"Dzisiejsze zagrożenia: ideologia gender, polityka wymierzona przeciwko rodzeniu dzieci, zagrożenia związane z biotechnologią, pornografia, pozbywanie się osób starszych w społeczeństwie, przemoc domowa - ważne jest, by w tym zakresie Kościół współpracował z osobami świeckimi. Kościół potrzebuje waszego zaangażowania" - mówił do uczestników forum.

Kard. Farrell zauważył też, że jednym z wyzwań dla Kościoła jest kwestia małżeństw zawieranych przez osoby różnych wyznań. Podkreślił, że w dzisiejszym świecie taka sytuacja "staje się coraz bardziej typowa".

"Programy nauczania duszpasterskiego również muszą wziąć pod uwagę to wielkie wyzwanie: jak żyć z tradycja katolicką wobec związków osób różnego wyznania" - zaznaczył.

Kard. Farrell powiedział we wtorek dziennikarzom, że adhortacja została "znakomicie przyjęta" i cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

"Niewiele dokumentów było tak chętnie cytowanych, czytanych i komentowanych jak +Amoris laetitia+. Dzieje się tak, bo dokument ten odnosi się do rzeczywistego, codziennego życia współczesnych katolików. Dokument ten był najszerzej konsultowany ze wszystkich dokumentów opracowywanych dotąd przez Kościół" - powiedział.

Komentując inicjatywę organizacji forum w Gnieźnie przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP bp Jan Wątroba powiedział we wtorek dziennikarzom, że istnieje potrzeba skoordynowania istniejących w polskim Kościele inicjatyw dotyczących małżeństwa i rodziny. Ma to służyć temu "jak najskuteczniej pomóc tym, którzy się przygotowują do zawarcia sakramentu małżeństwa, oraz by towarzyszyć tym, którzy są w małżeństwie, przeżywają różne problemy, trudności i pozostają z nimi bez wsparcia".

Bp Wątroba przypomniał, że papieski dokument skupia się m.in. na kwestii osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Jak stwierdził, w tym kontekście papież Franciszek wskazuje duszpasterzom trzy kluczowe słowa "logiki miłosierdzia": towarzyszenie, rozeznanie i włączanie.

"Trzeba być blisko tych ludzi, uświadamiając im, że oni nadal są w Kościele, że nie zostali z niego wykluczeni. Trzeba pomóc im rozeznać swoją sytuację przed Chrystusem. Może się okazać, że konkretną sytuację konkretnych osób trzeba przedstawić w sądzie kościelnym, by przekonać się, czy to pierwsze małżeństwo było ważne" - powiedział.

Hierarcha dodał też, że Kościół musi umieć wyjść z ofertą do osób potrzebujących, często borykających się z problemami w swoich rodzinach.

"Są osoby często mocno poranione, obrażone, zniechęcone, którym już nie zależy na tym, by to, jak żyją i co czynią było zgodne z bożymi przykazaniami - trudno ich jakkolwiek zwołać. Papież Franciszek proponuje, by Kościół wychodził, by nie czekał, aż przyjdą osoby zainteresowane - one mogą nigdy nie przyjść" - powiedział.

Owocem dwudniowego spotkania w Gnieźnie ma być przesłanie, które zostanie przekazane biskupom oraz rektorom seminariów. I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny jest elementem obchodów jubileuszu 600-lecia prymasostwa.