Już 14 i 15 lipca w Toruniu odbędzie się jeden z największych festiwali muzyki chrześcijańskiej w Europie. Song of Songs Festival powraca po 7 latach. Na scenie m.in. 2TM 2,3, Luxtorpeda, TGD, Siewcy Lednicy, Anastasis, Maleo Reggae Rockers, Mietek Szcześniak i gość specjalny z Włoch - s. Cristiana Scuccia.

Song of Songs Festival, którego pełna nazwa brzmiała Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej, miał w latach 1998 - 2010 r. trzynaście edycji i był największą w Europie Środkowo-Wschodniej prezentacją czołówki polskich artystów wykonujących współczesną, profesjonalną muzykę chrześcijańską oraz znakomitych solistów i zespołów z zagranicy. W ciągu ponad dekady istnienia Festiwalu zaprezentowało się na nim 96 wykonawców z Polski i 58 wykonawców zagranicznych.

Jak przyznaje Wojciech Zaguła, organizator Festiwalu, pierwszą próbą powrotu był ubiegły rok. "Pomyśleliśmy, że Światowe Dni Młodzieży są jak najbardziej godnym pretekstem do tego, aby na nowo zagrać i zaśpiewać muzykę chrześcijańską w Toruniu. Nie udało się, ale widocznie tak miało być. Tym razem – z Bożą i ludzką pomocą – mamy nadzieję, że się uda i że będzie to wielki powrót. Nasz festiwal był i pozostaje „głośniejszą stroną mocy”. I wierzymy, że jest to moc Ducha." Organizatorzy, podkreślają też jednoczący wymiar Festiwalu "W niespokojnej Europie można i trzeba szukać obszarów, w których młodzi ludzie znajdą wspólną płaszczyznę z innymi, podobnie czującymi i myślącymi. Najlepszą formą takiego kontaktu jest muzyka, w szczególności ta inspirowana chrześcijańską tradycją i prawdą płynącą z Ewangelii."

Patronem i przewodnikiem duchowym tegorocznego Song of Songs jest bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski - harcerz, kapłan, który stracił życie 23 lutego 1945 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau. w 1999 roku w Toruniu został beatyfikowany przez św. Jana Pawła II. Jest patronem polskich harcerzy.

Na liście tegorocznych artystów: Jafia, Exodus15, Fisheclectic, Anastasis, Maleo Reggae Rockers, Luxtorperda, Michał Rassek, THE SHEPHERDS BAND (z Palestyny), 2 TM 2,3, Siewcy Lednicy, s. Cristiana (z Włoch), TGD i gościnnie Beata Bednarz i Mate.O

Festiwal 14 i 15 lipca w Toruniu, w nowej lokalizacji - CCK Joradnki.

W sobotę w samo południe organizatorzy zapraszają na Mszę święta dla uczestników, gości i artystów do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP.

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest wolny.

Galeria z festiwalu z 2005 r. można obejrzeć tutaj