Bierzesz udział w "Różańcu do granic"? Nie zapomnij zabrać tych rzeczy

Wydarzenie modlitewne "Różaniec do granic" ma na celu dosłowne i duchowe otoczenie Polski modlitwą różańcową. Wierni, którzy chcą wziąć udział w tej modlitwie zgromadzą się o 10:30 7 października w ponad 320 kościołach stacyjnych, skąd po Mszy Świętej wyruszą do wyznaczonych punktów na granicach Polski. Tam prowadzona będzie modlitwa różańcowa.

Organizatorzy akcji, do udziału w której wiernych zachęcają polscy biskupi, proszą o przypomnienie uczestnikom o pewnych ważnych rzeczach, które warto ze sobą zabrać. Jako, że modlitwa będzie trwała w strefie granicznej, konieczne jest zabranie dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Dobrze też pamiętać o ubiorze na każdą możliwą pogodę (całe wydarzenie będzie trwało mniej więcej do godziny 15:30, a w październiku pogoda zmienną jest). Osobom starszym może się przydać jakiś rodzaj krzesełka turystycznego. Organizatorzy nie zapewniają wyżywienia, dlatego warto zabrać ze sobą prowiant. Warto nie zapomnieć o wcześniejszej spowiedzi, gdyż nie we wszystkich kościołach stacyjnych będzie możliwość skorzystania ze spowiedzi przez większą ilość wiernych.