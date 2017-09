Monstrancja Fatimska przekazana sanktuarium w Fatimie

W uroczystości ofiarowania niezwykłej monstrancji nazywanej "Niewiastą Eucharystii", wzięli udział zarówno pielgrzymi z archidiecezji krakowskiej, a także z różnych stron Polski i z zagranicy. Wśród nich byli m.in. prowincjał pallotynów ks. Zenon Hanas SAC, inicjator daru ks. Marian Mucha SAC (kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem) oraz fundatorzy monstrancji.

Podczas Mszy św., tuż po Komunii Świętej, abp Marek Jędraszewski wygłosił krótkie orędzie, w którym zaznaczył, że bijące na cztery strony świata dzwony bazyliki Matki Najświętszej w Fatimie przywołały Polaków, aby oddali cześć Chrystusowi właśnie tutaj, na świętym miejscu, w którym Maryja w 1917r. objawiła się trojgu pastuszkom.

- Równocześnie te czysto i donośnie brzmiące dzwony z ogromną mocą przekazują nam orędzie, które z Fatimy rozeszło się na cały świat. To orędzie wzywające do nawrócenia, do pokuty, do różańcowej modlitwy o pokój dla świata i za grzeszników, którym grozi wieczne potępienie. W biciu tych fatimskich dzwonów zawarty jest również ton przejmującej przestrogi. Już raz, w 1917 roku i później, zlekceważono orędzie Najświętszej Maryi Panny - mówił metropolita krakowski i jednocześnie wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Jak dodał, następstwem tej duchowej głuchoty ze strony bardzo wielu ludzi był wybuch drugiej wojny światowej oraz rozlewająca się z Rosji na cały świat fala ateizmu, która okrucieństwem swych prześladowań skierowanych przeciwko świętemu, katolickiemu i apostolskiemu Kościołowi dotknęła miliony jego wiernych synów i córek.

- Dotknęła ona także samego Ojca Świętego Jana Pawła II, który stał się ofiarą zamachu w dniu 13 maja 1981 r. To wszystko sprawiło, że jak pisał on w liście apostolskim "Tertio millennio adveniente" XX wiek stał się na powrót wiekiem męczenników. Tego prześladowania nasz naród doświadczał przez całe pół wieku - od 1939 do 1989 roku - przypomniał arcybiskup, który zauważył, że tej ateistycznej przemocy przeciwstawiał on swoją miłość do Matki Najświętszej.

- Wyrażała się ona i ciągle wyraża poprzez modlitwę różańcową i ponawiane co jakiś czas "Akty zawierzenia" się Jej przemożnej opiece, począwszy od zawierzenia z 8 września 1946 roku pod przewodnictwem ówczesnego Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda, aż po zawierzenie dokonane 6 czerwca 2017 roku na zakopiańskich Krzeptówkach przez Episkopat Polski w obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych, powtórzone następnie we wszystkich polskich parafiach 8 września tegoż roku - podkreślił metropolita krakowski.

- Chcemy być wierni podjętym zobowiązaniom. Pragniemy je do końca wypełnić. Dlatego trwamy na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Wyrazem tego jest nasz dar, który pragniemy przekazać Sanktuarium w Fatimie: srebrna monstrancja w kształcie Matki Bożej, "Niewiasty Eucharystii" - zapewnił hierarcha dodając, że ta monstrancja jest również wyrazem wierności narodu polskiego Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Jego Przenajświętszej Matce.