Prezydent zaprezentował swoje propozycje zmian w ustawach o SN i KRS

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym wprowadza m.in. skargę nadzwyczajną, czyli możliwość wniesienia skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu.

"Jeżeli ktoś czuje się skrzywdzony tym orzeczeniem, będzie mógł ubiegać się o wniesienie takiej skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego po to, żeby właśnie trudne sprawy ludzkie, tych którzy mają głębokie poczucie krzywdy na skutek orzeczeń polskich sądów, mogły być załatwiane, mogły być jeszcze raz rozpoznane" - wskazał prezydent.

"Skargi nadzwyczajne będą wnosili obywatele, ale będzie podmiot pośredni, tzn. one będą wnoszone przez cały szereg podmiotów m.in. Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, prawo wniesienia skargi będzie mieć dwudziestu senatorów, trzydziestu posłów, odpowiednio poprzez marszałka Sejmu i Senatu, dlatego, że do posłów i senatorów zgłaszają się skrzywdzeniu ludzie" - podkreślił Andrzej Duda.

Jest to zmiana o "charakterze prospołecznym" - dodał. Jak przypomniał, obiecywał to w trakcie kampanii wyborczej.

W prezydenckim projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym pojawiła się propozycja, by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat i możliwość wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania. W tym projekcie zaproponowano też utworzenie Izby Dyscyplinarnej. Jak tłumaczył Andrzej Duda - "Jest to niezwykle ważne, aby sprawy dyscyplinarne były załatwiane w sposób transparentny".

W projekcie dot. Krajowej Rady Sądownictwa Andrzej Duda zaproponował mechanizm zakładający, że gdy w terminie 2 miesięcy Sejm nie wybierze większością 3/5 głosów osób do KRS, to wyboru spośród kandydatów zgłoszonych Sejmowi będzie dokonywał prezydent. W związku z faktem, że podnoszone były wątpliwości w kwestii konstytucyjności tego pomysłu, Andrzej Duda zaproponował projekt zmiany Konstytucji, który pozwoli prezydentowi dokonać nominacji członków KRS w sytuacji, gdy Sejm ich nie wybierze. W celu przedyskutowania tej propozycji, prezydent zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych na spotkanie w poniedziałek o godz. 16.