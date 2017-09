Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2018 r. - poinformowała we wtorek premier Beata Szydło. Podkreśliła, że to budżet prorozwojowy, a jednocześnie ambitny i uwzględniający programy prospołeczne.

Szydło poinformowała, że rząd we wtorek przyjął projekt budżetu na 2018 r. "Ustawa jest gotowa" - powiedziała. "Przygotowany został bardzo dobry budżet. To jest budżet prorozwojowy, to jest jednocześnie budżet, w którym wszystkie programy prospołeczne, które realizuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, są kontynuowane" - podkreśliła.

Projekt ustawy budżetowej na 2018 r. zakłada deficyt budżetowy na poziomie 41,5 mld zł - poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dochody budżetu ustalono na 355 mld zł, a wydatki na 397 mld zł.

Wicepremier, minister rozwoju i finansów poinformował na konferencji prasowej, że przyszłoroczne dochody budżetowe planowane są na 355 mld zł, z kolei wydatki na poziomie 397 mld zł. Dodał, że deficyt - zgodnie z projektem - ma wynosić 41,5 mld zł.

Morawiecki poinformował, że deficyt sektora finansów publicznych, liczony zgodnie z metodologią Eurostatu, został ustalony na poziomie 2,7 proc. do PKB. Podkreślił, że "zgodnie z metodologią krajową, deficyt budżetu państwa jest jeszcze niższy".

Wicepremier dodał, że w projekcie budżetu przyszłoroczny wzrost gospodarczy został ustalony na poziomie 3,9 proc. PKB, a inflacja na 2,3 proc.